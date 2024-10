Malore alla guida, bus si schianta in Italia: ci sono feriti

Un’autista ha accusato un malore mentre era alla guida di un bus ed è andato a schiantarsi prima contro alcune auto parcheggiate e poi contro un muretto di cinta. L’incidente ha purtroppo causato alcuni feriti. (Continua…)

Autista ha un malore alla guida e si schianta

L’autista di un bus di linea ha accusato un malore mentre era alla guida. Il mezzo, letteralmente fuori controllo, è finito prima contro alcune auto parcheggiate, poi contro un muretto di cinta. Nello schianto sono rimasti feriti alcuni passeggeri, immediatamente trasportati in ospedale per accertamenti. Ferito e soccorso anche l’autista su cui sono in corso ulteriori accertamenti, ma, come abbiamo detto, si sarebbe trattato di un malore. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)