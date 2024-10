Maddie McCann, colpo di scena su Brueckner: cosa hanno deciso

Christian Brueckner assolto. Il 47enne tedesco, per anni sospettato di aver rapito la piccola Maddie McCann, uscirà dal carcere. L’uomo si trovava in cella per scontare una pena per stupro nei confronti di un’anziana donna americana in Portogallo ed è stato scagionato da una serie di aggressioni sessuali avvenute sempre in Portogallo, ma non correlate alla bambina britannica scomparsa. Quando uscirà dal carcere? (Continua dopo le foto)

La scomparsa di Maddie McCann

La bambina è scomparsa nel 2007, quando aveva soli 4 anni, durante una vacanza con la famiglia in Portogallo, in Algarve. La bimba era in vacanza con i genitori in un villaggio vacanze di Praia da Luz. La sera del 3 maggio 2007, i genitori avevano lasciato Maddie e i fratellini gemelli di 2 anni soli nella casa vacanze ed erano andati a mangiare con degli amici in un ristorante poco lontano. Al loro rientro, Maddie non c’era più. Da allora, la piccola è sparita e non si sa che fine abbia fatto. Da anni, il caso ha un indiziato numero 1. Le autorità portoghesi lo hanno pubblicamente definito sospettato per la scomparsa di Madeleine. Stiamo parlando di Christian Brueckner, che è attualmente dietro le sbarre per uno stupro. Il 47enne tedesco, che ha sempre negato le accuse di violenza sessuale e negato anche il coinvolgimento nella scomparsa di Madeleine, uscirà presto di prigione. (Continua dopo le foto)

Christian Brueckner assolto, il sospettato del rapimento di Maddie McCann uscirà di prigione

Christian Brueckner è stato assolto dal tribunale tedesco di Braunschweig, nella Bassa Sassonia, da alcune accuse di stupro. Il 47enne è stato dichiarato non colpevole di tre stupri e degli abusi sessuali su due bambine mentre viveva sulla costa dell’Algarve. L’uomo si era trasferito dalla Germania in Portogallo negli anni ’90 ed è tornato nel Paese d’origine nel 2017 dopo essere stato arrestato per aver violentato una donna americana. Brueckner è stato il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann. Tuttavia, il 47enne non è mai stato incriminato per questo reato e ha sempre negato il suo coinvolgimento. “La vostra decisione sarebbe stata diversa se l’imputato non fosse stato Christian B, l’uomo a cui volete anche attribuire un reato che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale e che è rimasto come una nebbia su questo procedimento”, ha detto il suo avvocato Friedrich Fulscher, a proposito dell’eco mediatico per i sospetti di Maddie. Quando uscirà dal carcere?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva