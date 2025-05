Tragedia nel tennis, giovane promessa muore in un terribile incidente

Una serata tranquilla di primavera si è trasformata in tragedia lungo le strade di Los Angeles. Due giovani camminavano lungo un viale, immersi nelle loro conversazioni, quando un’auto guidata da una donna ubriaca è piombata su di loro in una scena drammatica. I soccorsi sono arrivati velocemente, mentre i residenti si affacciavano dalle finestre per capire cosa fosse accaduto. Purtroppo, per uno dei ragazzi non c’era più nulla da fare.

La vittima è Braun Levi, un diciottenne e promettente giocatore di tennis. Capitano della squadra della Loyola High School, Braun era considerato uno degli atleti più talentuosi del suo istituto. Già pianificava il suo futuro accademico e sportivo presso la University of Virginia, ma il destino ha deciso diversamente.

Secondo il rapporto della polizia di Manhattan Beach, l’incidente è avvenuto intorno all’una di notte. Braun stava passeggiando con un amico quando è stato colpito dal veicolo. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato il giovane a terra, gravemente ferito. Nonostante il trasporto immediato in ospedale, le lesioni riportate si sono rivelate fatali. “Nonostante gli sforzi del personale medico, il giovane è deceduto per i traumi subiti”, ha reso noto la polizia.

Alla guida del veicolo c’era Jenia Belt, 33 anni, arrestata per guida in stato di ebbrezza e omicidio stradale. La ricostruzione dell’incidente non lascia dubbi: il tasso alcolemico della conducente superava i limiti consentiti.

Talento sportivo e umanità

La scomparsa di Braun ha lasciato un segno profondo nella Loyola High School e in tutta la comunità. Riconosciuto non solo per le sue abilità sportive, Braun era ammirato e amato da compagni e insegnanti. Durante i suoi quattro anni nella squadra di tennis, aveva guidato la squadra verso il quarto titolo consecutivo di categoria.

Il preside Jamal Adams, in un’intervista a People, ha espresso parole di profonda ammirazione per Braun: “Era un esempio di come affrontare le difficoltà e prendersi cura del prossimo“. Recentemente, la famiglia di Braun aveva perso la casa a causa del devastante incendio di Palisades, ma lui aveva scelto di aiutare gli altri studenti colpiti dalla calamità, dimostrando grande solidarietà e spirito di comunità.

L’intera comunità di Los Angeles è in lutto per la perdita di un giovane così promettente. Gli amici lo ricordano come una persona solare, altruista e sempre disponibile ad ascoltare. La sua morte riapre il dibattito sulla pericolosità della guida in stato di ebbrezza, una piaga che negli Stati Uniti continua a mietere vittime.

