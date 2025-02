L’US Open cambia regole, Sara Errani e Andrea Vavassori furiosi: “Ingiustizia profonda”

La decisione degli organizzatori degli Us Open di modificare radicalmente il torneo di doppio misto ha suscitato forti reazioni tra i protagonisti di questa disciplina. In particolare, Sara Errani e Andrea Vavassori, vincitori proprio nel 2024, non hanno esitato a esprimere il loro dissenso in una nota condivisa sui social.

Il cambiamento, che ha suscitato grande scalpore, prevede una riduzione del torneo a soli due giorni, con 16 coppie anziché 32, di cui otto selezionate in base al ranking combinato del singolare dei due tennisti e altre otto invitate tramite wild card. Inoltre, il format sarà modificato: dal terzo turno alla semifinale, ogni set sarà deciso al meglio di quattro game (con il tiebreak a 4-4), mentre la finale si giocherà secondo il formato tradizionale a sei.

Errani e Vavassori, che nel 2024 hanno trionfato nel doppio misto, non hanno nascosto la loro rabbia. “Tradizione e storia. Valori che purtroppo vengono sempre meno apprezzati in questi tempi. Prendere decisioni seguendo solo la logica del profitto è profondamente sbagliato in certe situazioni”, hanno scritto i due tennisti.

La loro vittoria agli Us Open dell’anno scorso è stata descritta come una delle gioie più grandi della loro carriera, un’emozione che ha toccato anche il cuore dei tifosi italiani. “Vincere insieme gli Us Open è stata una delle gioie più grandi ed emozionanti della nostra carriera. Abbiamo sentito tantissimo calore e supporto da parte dei tifosi italiani e questo ci ha fatto veramente molto piacere”.

Per i due tennisti, il doppio misto non è solo una competizione, ma una parte integrante della tradizione degli Slam, una storia cche deve essere rispettata. Tornare l’anno successivo e vedere i propri nomi incisi nella bacheca dei vincitori è per loro una delle soddisfazioni più grandi. Ora, però, si trovano a fare i conti con una decisione che, secondo loro, tradisce questi valori fondamentali del tennis.

Errani e Vavassori criticano aspramente la modalità con cui è stata presa questa decisione, che non è stata preceduta da alcuna consultazione con i giocatori. “Una decisione presa senza interpellare nessuno, che noi non possiamo fare altro che accettare senza avere alcun tipo di voce in capitolo”.

Il torneo di doppio misto, che sarà ridotto a una “pseudo-esibizione”, rischia di perdere quella carica di competizione autentica che ha sempre contraddistinto gli Slam. A destare preoccupazione è anche l’impostazione commerciale del cambiamento: il montepremi per la coppia vincitrice è stato infatti quintuplicato, passando dai 200.000 dollari del 2024 a un milione, ma Errani e Vavassori ritengono che anteporre il denaro alla sostanza del tennis non faccia bene allo sport.

Al momento, i due tennisti non sanno se avranno la possibilità di difendere il titolo conquistato nel 2024, ma sperano che questa decisione rimanga un’eccezione. “Ci auguriamo di cuore che questa decisione rimanga solamente un caso isolato e non venga riproposta altrove in futuro”.

Con il cambiamento radicale introdotto dagli organizzatori, si temono effetti simili in altre competizioni, ma per ora i tennisti azzurri vogliono dare voce alla loro delusione, sperando che il tennis resti fedele ai suoi valori più profondi.

