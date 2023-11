Lukaku in lacrime dopo il gol: il motivo

Romelu Lukaku ha vissuto una giornata di emozioni forti nella partita tra Roma e Lecce, valida per l’11esima giornata di Serie A. L’attaccante belga è stato protagonista di un rigore sbagliato, di un gol decisivo e di un pianto liberatorio, che ha commosso il suo allenatore Mourinho e tutti i tifosi giallorossi.

La Roma, reduce dalla dura sconfitta contro l’Inter, aveva bisogno di una vittoria per rimanere in scia delle prime quattro in classifica. Il Lecce, invece, si presentava all’Olimpico con la voglia di fare lo sgambetto ai padroni di casa, come aveva già fatto in passato. La partita è stata equilibrata e combattuta, con poche occasioni da una parte e dall’altra. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Mourinho abbraccia Lukaku che scoppia in un pianto liberatorio dopo la vittori contro il Lecce

L’errore di Lukaku

Nel primo tempo, la Roma ha avuto la grande chance di sbloccare il risultato con un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Meccariello. Lukaku, designato come rigorista al posto di Dybala, ha calciato forte ma centrale, trovando la respinta di Falcone, portiere romano e romanista. Il belga ha sbagliato il suo primo rigore in Serie A, dopo averne realizzati 19 su 19 in maglia nerazzurra.

Il riscatto e le lacrime

Nel secondo tempo, il Lecce ha sorpreso la Roma con il gol di Almqvist, che ha sfruttato un errore di Kumbulla e ha battuto Patricio con un tiro a giro. Il pubblico dell’Olimpico ha temuto il peggio, ma la Roma non si è arresa e ha cercato il pareggio con tutte le sue forze. Al 90esimo, è arrivato il gol di Azmoun, che ha deviato in rete un cross di Spinazzola.

Ma la Roma voleva di più, e ha continuato a spingere fino all’ultimo secondo. Al 95esimo, è arrivato il gol di Lukaku, che ha ricevuto un passaggio di Pellegrini e ha scagliato un sinistro imparabile sotto l’incrocio dei pali. Il belga ha esultato con rabbia e gioia, mentre i suoi compagni lo abbracciavano. Al fischio finale, però, Lukaku si è lasciato andare a un pianto inconsolabile, che ha mostrato tutta la tensione accumulata in precedenza e la sua sensibilità.

Le parole di Mourinho

Mourinho, che lo conosce bene per averlo allenato in tre squadre diverse, lo ha raggiunto e lo ha abbracciato, dandogli un bacio sul collo. Il tecnico portoghese ha poi spiegato il motivo delle lacrime di Lukaku: “Quando sbaglia un rigore il suo cuore e la sua anima piangono. Non poteva andare meglio: la squadra ha vinto e lui ha fatto gol all’ultimo minuto. Ora Romelu può dormire meglio, è un ragazzo con un cuore grande”.