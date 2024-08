Romelu Lukaku al Napoli anche prima della partenza di Osimhen. Il presidente De Laurentiis ha deciso di accontentare Antonio Conte e di far arrivare in azzurro il centravanti in uscita dal Chelsea anche se non si è ancora concretizzata l’uscita di Osimhen, dato comunque per partente sicuro. Gli uomini mercato del Napoli sono al lavoro per trovare la quadra col Chelsea, proprietario del cartellino del belga, anche se la distanza tra le parti non è irrilevante.

Il Napoli è dunque pronto a lanciare l’assalto decisivo: con Lukaku è già stato siglato un accordo per un contratto triennale da 6 milioni di euro all’anno. Attualmente, c’è una differenza tra l’offerta del Napoli, fissata a 25 milioni di euro più bonus, e la richiesta del Chelsea di 40 milioni. Si sta considerando anche un prestito oneroso con riscatto futuro tra 27 e 30 milioni di euro. I negoziati tra i due club sono in corso e il Napoli è ansioso di chiudere l’affare.

I partenopei possono contare sulla forte volontà di Lukaku di riunirsi con Antonio Conte dopo le stagioni di successo all’Inter (64 gol e 17 assist in 95 partite). Escluso dalla tournée negli Stati Uniti, Lukaku si è allenato durante le vacanze prima in Turchia e poi in Belgio; al suo ritorno a Londra ha lavorato con i compagni di squadra in partenza. Il belga è fortemente interessato al Napoli e è disposto a ridursi lo stipendio, che era di 7,5 milioni di euro nella sua ultima stagione alla Roma (attualmente è di 10 milioni a stagione al Chelsea fino al 2026).

Nel frattempo, Osimhen, impossibilitato a essere incluso in uno scambio con Lukaku per un trasferimento al Chelsea, attende solo il PSG. Il Napoli mantiene ferma la richiesta di 100 milioni di euro per il nigeriano. Inoltre, si sta valutando anche l’opzione di un trasferimento in Arabia. Osimhen non sarà convocato per il debutto del Napoli in Coppa Italia sabato (domani, ndr) contro il Modena.