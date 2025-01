Luca Calvani, perché potrebbe lasciare il “Grande Fratello”: il gossip bomba

Luca Calvani è uno dei concorrenti più discussi dell’attuale edizione del “Grande Fratello“. Nelle ultime ore si vocifera che possa lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia. Al momento si tratta ancora di un’indiscrezione, ma se fosse confermata sarebbe veramente clamoroso. Il reality show potrebbe perdere un pezzo da novanta di questa edizione. (Continua…)

Chi è Luca Calvani

Luca Calvani è un noto attore. Ha iniziato la sua carriera lavorando come modello e attore di fotoromanzi. Nel 2000 ha debuttato sia sul piccolo schermo, come protagonista di puntata in un episodio della serie tv di Canale 5 “Distretto di polizia”, che al cinema, partecipando al film “Al momento giusto” di Giorgio Panariello. Seguono alcune parti in fiction e film. Nel 2006 interpreta il ruolo di Rocco Casciani nella sit-com trasmessa da Rai 1 “Cotti e mangiati”. Ha anche partecipato a “Uomini e donne” ed ha vinto la quarta edizione de “L’isola dei famosi”. Al cinema ha poi recitato in “Absolutely Fabulous”, “Il diario di Matilde Manzoni”, “Il ronzio delle mosche” e altre pellicole. Ha poi recitato in “Un posto al sole” e ne “Il commissario Manara”. Tra il 2020 e il 2021 ha lavorato per Sky in qualità di inviato nel cast del contenitore di TV8 “Ogni mattina”. Nel 2023, invece, ha iniziato la collaborazione con Discovery Italia, diventando uno dei giudici nella trasmissione “Cortesie per gli ospiti”. Da settembre 2024 è uno dei concorrenti della diciottesima edizione del “Grande Fratello”. (Continua…)

Il suo percorso al “Grande Fratello”

L’attore è uno dei concorrenti più discussi della diciottesima edizione del “Grande Fratello”. Nella casa più spiata d’Italia si è avvicinato molto ad Helena e Jessica, nonostante fuori dalla casa abbia un compagno. Il triangolo è diventato molto pericoloso, tanto che le due concorrenti hanno iniziato ad odiarsi, arrivando persino ad uno scontro verbale e fisico, che è costato l’eliminazione ad una delle due. Luca nel frattempo prosegue il suo cammino nella casa, ma si vocifera che presto possa decidere di lasciare per sempre il gioco. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)