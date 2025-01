Lotteria Italia, premi anche alla quarta categoria: chi ha vinto

Ieri sera, 6 gennaio, la tradizionale Lotteria Italia ha tenuto milioni di italiani incollati alla tv con lo speciale in prima serata su Rai 1. A condurre l’evento è stato Stefano De Martino, che con la sua energia ha reso l’appuntamento ancor più coinvolgente, accompagnando il pubblico fino all’attesissima estrazione finale dei biglietti vincenti. Come ogni anno, la Lotteria Italia non ha solo distribuito premi milionari, ma anche un po’ di magia e speranza a tanti italiani. Ritorna anche quest’anno la quarta categoria per la Lotteria Italia 2024-2025. Sono complessivamente 200 i biglietti vincitori di questo tipo di premio, che si portano a casa una bella vincita da 20mila euro.

Vendite in crescita

Quest’anno, grazie al successo dello speciale televisivo e a un aumento delle vendite del 29% rispetto al 2023, sono stati distribuiti oltre 8 milioni di biglietti. La crescita ha permesso di riproporre la “quarta categoria”, con ben 200 biglietti vincitori di un premio da 20.000 euro ciascuno. Lo ha annunciato Mario Lollobrigida, direttore centrale Giochi dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM), spiegando come questa categoria premi il vasto pubblico che ogni anno sostiene con entusiasmo la Lotteria Italia.

