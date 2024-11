Il delitto di Santa Croce Camerina è avvenuto il 29 novembre 2014 in provincia di Ragusa, ai danni di un bambino di otto anni, Lorys Andrea Stival. L’autrice dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere è la madre del bambino, Veronica Panarello, che si era dichiarata inizialmente innocente e poi coinvolta nel delitto, riferendo più versioni su come esso sarebbe avvenuto. Veronica Panarello è stata condannata in via definitiva a trent’anni di carcere. Vediamo che cosa fa oggi, dopo più o meno dieci anni dalla sentenza. (Continua a leggere dopo le foto)

Lorys Stival morto dieci anni fa: cosa fa oggi la madre Veronica Panarello

Sono passati esattamente 10 anni dall’omicidio di Lorys Stival, avvenuto il 29 Novembre 2014. Il corpo del bambino, ormai privo di vita, venne trovato in un canalone in una zona di campagna vicino a un vecchio mulino. Lorys era morto per strangolamento. L’​8 dicembre Veronica Panarello venne arrestata con l’accusa di aver ucciso il figlio. Dopo diverse indagini, gli inquirenti hanno confermato che a togliere la vita al piccolo di 8 anni era stata la madre, poi condannata definitivamente a 30 anni di carcere. I fatti si sono svolti a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, dove attualmente vive papà Davide Stival insieme al figlio più piccolo. Come riportato da Leggo, per ricordare Lorys verrà celebreta alle 18.30 una messa nella chiesa madre di santa Croce Camerina.

