Livorno-Ravenna: statistiche, precedenti e quote aggiornate

Il campionato di Serie C propone oggi un confronto dal sapore storico tra Livorno e Ravenna. Il match si svolge allo stadio Picchi di Livorno, con fischio d’inizio previsto alle 14.30, sotto la direzione dell’arbitro Luongo di Frattamaggiore. L’incontro si presenta particolarmente interessante non solo per la tradizione delle due squadre, ma anche per le numerose statistiche e le quote offerte dai bookmaker, che rispecchiano l’attuale stato di forma delle formazioni.

Un confronto tra tradizione e necessità di punti

Il ritorno della sfida tra Livorno e Ravenna dopo circa cinquant’anni di assenza nei campionati professionistici riaccende i riflettori su un classico della Serie C. Se da un lato il Ravenna giunge all’appuntamento forte di una posizione di vertice e di una serie positiva di risultati, dall’altro il Livorno si trova in una situazione di classifica delicata. I giallorossi sono chiamati a confermare la leadership, mentre i labronici devono invertire un trend negativo che li ha visti raccogliere solo 10 punti e scivolare al quartultimo posto. Aggravano la situazione del Ravenna le assenze pesanti in attacco, con entrambi gli attaccanti Luciani e Motti indisponibili, ma la squadra può contare sull’appoggio morale dei tifosi e sulla solidità del gruppo, nonostante la presenza limitata di supporter sugli spalti per motivi di sicurezza.

Statistiche a confronto: forme, precedenti e rendimento stagionale

L’analisi statistica del match offre diversi spunti rilevanti:

Ravenna : 3 vittorie consecutive in campionato, 11 successi nelle ultime 13 partite e 2 vittorie in Coppa Italia .

: 3 vittorie consecutive in campionato, 11 successi nelle ultime 13 partite e 2 vittorie in . Livorno: reduce da 3 sconfitte consecutive in campionato, con 5 sconfitte nelle ultime 6 uscite, e solo 10 punti in classifica.

Nel confronto diretto storico tra le due squadre, si registrano 22 precedenti dal 1957 al 1976:

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Ravenna 8 5 9 Livorno 9 5 8

Da sottolineare anche la presenza di ex illustri come Renato Bellinelli, portiere che ha legato il suo nome a entrambe le squadre, simbolo della storia condivisa tra i due club.

Quote principali dei bookmaker per Livorno-Ravenna

Le quote offerte dai principali bookmaker fotografano un equilibrio relativo, ma assegnano un leggero favore al Ravenna:

Vittoria Ravenna : quota 2,10

: quota 2,10 Pareggio : quota 3,30

: quota 3,30 Vittoria Livorno: quota 3,45

La valutazione delle quote riflette sia lo stato di forma delle due squadre sia le difficoltà di formazione per il Ravenna, che dovrà fare a meno di pedine fondamentali in attacco. Tuttavia, la solidità difensiva e le alternative a disposizione dell’allenatore giallorosso mantengono alte le aspettative sulla prestazione della capolista.

Tendenze e curiosità numeriche: numeri che raccontano

Oltre ai dati puramente statistici, alcune tendenze emergono dalla lettura dei numeri:

Ravenna ha sempre segnato nelle ultime tre trasferte di campionato.

ha sempre segnato nelle ultime tre trasferte di campionato. Livorno ha subito almeno due reti in quattro delle ultime sei partite.

ha subito almeno due reti in quattro delle ultime sei partite. Entrambe le squadre hanno una tradizione di partite equilibrate, come testimoniato dai numerosi pareggi negli scontri diretti storici.

Infine, la formazione annunciata del Ravenna (5-3-2): Anacoura; Donati, Scaringi, Esposito, Solini, Rrapaj; Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Spini, Zagre.

La sfida tra Livorno e Ravenna si presenta quindi come un momento chiave per entrambe le squadre: una per confermarsi in vetta, l’altra per interrompere una serie negativa. Le statistiche e le quote raccontano di un equilibrio che lascia aperto ogni scenario, in attesa del verdetto del campo.