Livorno-Ascoli: statistiche, curiosità e quote aggiornate

L’incontro tra Livorno e Ascoli, valido per la quinta giornata del Girone B di Serie C 2025-2026, si disputerà sabato 20 settembre alle ore 15:00 presso lo stadio Picchi. La partita mette di fronte due squadre dal passato glorioso, ora impegnate a ricostruire una nuova identità nel panorama della terza serie italiana. Un confronto che richiama alla memoria sfide di epoche superiori e che oggi si carica di rinnovate motivazioni e aspettative, sia per i tifosi che per gli addetti ai lavori.

Livorno e Ascoli: una sfida tra nobili decadute dal sapore storico

La partita tra Livorno e Ascoli rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato per gli appassionati di calcio italiano. Entrambe le squadre vantano una lunga militanza nelle categorie superiori, avendo calcato per anni i campi della Serie B e, in alcuni periodi, anche della Serie A. Oggi si ritrovano in Serie C, accomunate dalla volontà di tornare protagoniste.

Livorno è reduce da una stagione trionfale in Serie D , culminata con la promozione, ma l’avvio del campionato attuale ha evidenziato alcune difficoltà. Dopo la vittoria all’esordio contro la Ternana , i labronici hanno subito tre sconfitte consecutive, compresa una pesante battuta d’arresto per 3-0 contro la Vis Pesaro .

Questa sfida si preannuncia quindi come una partita aperta, in cui entrambe le formazioni cercano conferme e punti preziosi per il prosieguo della stagione.

Numeri a confronto: forma recente e precedenti stagionali

Analizzando le statistiche delle prime giornate, emergono alcuni dati interessanti che aiutano a comprendere lo stato di forma delle due squadre e il contesto in cui si inserisce l’incontro.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Livorno 1 0 3 — — Ascoli 2 2 0 — —

Livorno ha subito tre sconfitte consecutive dopo il successo iniziale, con qualche problema di tenuta difensiva.

Tra i singoli, da segnalare l’esperienza di Dionisi nel Livorno e la crescita di Pagliai nell’Ascoli, autore di un gol importante contro il Perugia.

Quote aggiornate: equilibrio con leggero favore per Ascoli

Le principali agenzie di scommesse hanno pubblicato le quote per il match, evidenziando un leggero favore verso la squadra ospite. Secondo Snai:

Quota vittoria Ascoli (segno 2): 2,25

(segno 2): Quota vittoria Livorno (segno 1): 2,95

(segno 1): Quota pareggio (segno X): 3,10

Questo quadro sottolinea come l’esperienza e la solidità difensiva dimostrate dall’Ascoli nelle prime giornate abbiano influenzato le valutazioni degli operatori, pur restando l’esito della partita tutt’altro che scontato. Il Livorno, infatti, gioca in casa e potrebbe ritrovare la brillantezza mostrata all’esordio.

Tendenze statistiche e curiosità: numeri che raccontano la sfida

Alcuni dati e trend meritano particolare attenzione:

Ascoli ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite disputate.

ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite disputate. La sfida tra Livorno e Ascoli rievoca antichi confronti di serie superiori, con un bilancio storico equilibrato.

e rievoca antichi confronti di serie superiori, con un bilancio storico equilibrato. Livorno cerca di interrompere una striscia negativa di tre sconfitte consecutive.

cerca di interrompere una striscia negativa di tre sconfitte consecutive. I precedenti stagionali mostrano un Ascoli particolarmente efficace in trasferta.

Questi elementi contribuiscono a rendere la partita ricca di spunti, sia dal punto di vista tecnico che statistico, in un contesto di equilibrio e incertezza.

In conclusione, Livorno e Ascoli si affrontano in una sfida dal grande valore simbolico e statistico per la Serie C. Le recenti statistiche e le quote aggiornate fotografano un equilibrio con un leggero favore verso gli ospiti, ma il calcio spesso riserva sorprese, rendendo ogni pronostico incerto e aperto a molteplici sviluppi.