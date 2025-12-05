Livorno-Arezzo: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Livorno e Arezzo si preparano per un confronto che si preannuncia interessante nel quadro della diciassettesima giornata del campionato di Serie C 2025-2026. L’incontro è in programma sabato 6 dicembre alle ore 14:30 presso lo stadio Picchi. Il match mette di fronte due realtà storiche del calcio toscano, con l’Arezzo che arriva alla sfida da capolista in coabitazione con il Ravenna. Il contesto, dunque, è quello di una partita che può incidere sulle dinamiche di vertice del campionato.

Un confronto che rievoca storia e tradizione calcistica

L’Arezzo vanta quasi un secolo di storia, caratterizzata da numerosi cambiamenti societari, promozioni e retrocessioni, e alcune crisi finanziarie che hanno segnato profondamente il suo percorso. Fondata nel 1923, la squadra ha vissuto anni importanti tra Serie B e Serie C, aggiudicandosi anche trofei come la Coppa Italia di Serie C (1981) e la Supercoppa di Lega di Serie C1 (2004). Nonostante le difficoltà, oggi l’Arezzo è tornata protagonista in Serie C, grazie a una solida organizzazione societaria e al contributo di personaggi come il tecnico Cristian Bucchi e il direttore sportivo Aniello Cutolo. La storia dei due club aggiunge ulteriore fascino a un incontro che, oltre al valore sportivo, richiama il senso di appartenenza e la passione di due tifoserie storiche.

Statistiche comparative: stato di forma e rendimento stagionale

Analizzando l’attuale stagione, l’Arezzo si trova in vetta alla classifica a quota 38 punti, frutto di:

12 vittorie

2 pareggi

1 sola sconfitta

La squadra ha segnato 30 reti (miglior attacco del torneo) e ne ha subite 9, dimostrando grande solidità difensiva. Da sottolineare la capacità di ottenere risultati anche lontano dal proprio pubblico: ben 20 punti sono arrivati in trasferta (6 vittorie e 2 pareggi, 16 reti segnate e solo 5 subite). Dopo la sconfitta interna con il Guidonia Montecelio il 19 settembre, la formazione guidata da Bucchi ha inanellato una serie positiva di 8 vittorie e 2 pareggi, confermando uno stato di forma eccellente. L’attaccante Emiliano Pattarello guida la classifica marcatori interna con 8 gol.

Precedenti e confronti tra allenatori: Bucchi e Venturato

I precedenti tra i due tecnici, Cristian Bucchi e Roberto Venturato, aggiungono un ulteriore elemento di interesse. Il bilancio degli scontri diretti è nettamente favorevole a Bucchi:

6 vittorie

2 pareggi

1 sconfitta

Per quanto riguarda gli scontri tra Bucchi e il Livorno in campionato, il tecnico romano vanta una vittoria e una sconfitta. Questi dati suggeriscono una certa familiarità tra i due allenatori e tra le squadre coinvolte, rendendo la partita un banco di prova anche per le strategie in panchina.

Quote e mercati principali: le valutazioni dei bookmaker

Sebbene non siano riportate quote dettagliate nell’articolo originale, la posizione in classifica e lo stato di forma dell’Arezzo suggeriscono che i bookmaker possano vedere la formazione ospite come favorita, soprattutto considerando il rendimento esterno e la serie positiva di risultati. Gli operatori di scommesse, di norma, valutano fattori come:

La media punti a gara (2,53 per l’Arezzo)

L’attacco prolifico (30 gol segnati)

La solidità difensiva (meno di un gol subito a partita)

Questi elementi sono spesso presi in considerazione per la determinazione delle quote sui mercati principali come esito finale, Under/Over e Segna Goal Squadra.

Tendenze numeriche e curiosità: l’Arezzo, una macchina da trasferta

Tra le curiosità statistiche spicca la straordinaria capacità dell’Arezzo di ottenere punti lontano dalle mura amiche: 20 punti su 38 conquistati in trasferta, con 16 gol realizzati (miglior attacco esterno) e solo 5 subiti. La squadra di Bucchi non ha mai perso fuori casa in questa stagione. Inoltre, dopo l’unica sconfitta interna, la formazione ha messo insieme una serie di 10 risultati utili consecutivi (8 vittorie e 2 pareggi). Il modulo più utilizzato è il 4-3-3, che garantisce equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Il confronto tra Livorno e Arezzo si presenta come uno degli appuntamenti più interessanti della giornata di Serie C, sia per la posta in palio che per le numerose curiosità statistiche e i dati rilevanti emersi nell’analisi pre-partita. Le statistiche e le tendenze fanno emergere l’Arezzo come squadra solida e competitiva, capace di confermare il proprio valore anche nelle sfide più impegnative.