Liverpool nel caos: Salah esplode, “così non ci sto”

La situazione in casa Liverpool si fa tesa dopo il pareggio casalingo per 3-3 contro il Leeds. Protagonista del caso è Mohamed Salah, rimasto in panchina per tutta la partita e visibilmente deluso dalle scelte della società e dell’allenatore Slot. L’attaccante egiziano, autore di 250 gol in 420 presenze con i Reds, non ha nascosto la sua frustrazione, lanciando accuse pesanti sul trattamento riservatogli dal club.

“Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club, soprattutto la scorsa stagione”, ha detto Salah. “Mi sento come se il club mi avesse abbandonato. Per come la vedo io, sembra che vogliano scaricarmi, facendomi passare per il problema della squadra”, ha dichiarato Salah, chiarendo quanto la situazione sia degenerata.

L’egiziano ha poi parlato del rapporto con l’allenatore: “Ho detto molte volte in precedenza di avere un buon rapporto con l’allenatore, e all’improvviso non abbiamo più alcun rapporto. Non so perché, ma da come la vedo io, sembra che qualcuno non mi voglia più“.

“Sembra che il club mi abbia buttato sotto l’autobus“, ha proseguito l’attaccante egiziano. “È così che mi sento. Amo tantissimo il Liverpool e lo sosterrò sempre. Ma questa situazione per me non è accettabile. Non credo di essere il problema. Ho fatto così tanto per questo club, non devo lottare ogni giorno per la mia posizione perché me la sono guadagnata. Non sono più forte di nessuno, ma mi sono guadagnato la mia posizione”.

Salah, che il 15 dicembre partirà per partecipare alla Coppa d’Africa, ha infine ammesso di non avere certezze sul proprio futuro al Liverpool, nonostante il contratto biennale firmato lo scorso aprile. Il club inglese e l’attaccante dovranno ora chiarire la situazione, a pochi giorni dall’importante sfida di Champions League contro l’Inter a San Siro.

