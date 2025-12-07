Cremonese in Paradiso: batte il Lecce, Nicola vola in classifica

La Cremonese continua a sorprendere in questo avvio di Serie A. Dopo il successo a Bologna, la squadra di Alberto Nicola conquista un’altra vittoria convincente, imponendosi 2-0 sul Lecce allo Zini. I gol di Bonazzoli su rigore e del neoacquisto Sanabria regalano ai grigiorossi tre punti fondamentali e confermano la squadra tra le sorprese del campionato.
Bonazzoli e Sanabria, la Cremonese continua a volare: Lecce sconfitto 2-0 https://t.co/ddRKLdgDSw pic.twitter.com/yUHOLKT71o— Agenzia di Stampa ITALPRESS (@Italpress) December 7, 2025
La Cremonese deve fare a meno di Pezzella, fermato dalla febbre: Floriani Mussolini prende il suo posto a sinistra, mentre Barbieri agisce sulla fascia opposta. Confermata la coppia d’attacco Bonazzoli-Vardy per la terza gara consecutiva. Il Lecce di Di Francesco si presenta con lo stesso 4-2-3-1 che aveva battuto il Torino, con Stulic terminale offensivo supportato da Pierotti, Berisha e Banda.
Il match inizia con il Lecce pericoloso: Stulic fallisce clamorosamente un’occasione già al 2’, mentre Audero respinge in angolo il tiro di Berisha. La Cremonese si difende con ordine e prova a ripartire in contropiede. Al 35’ Payero tenta il tiro su filtrante di Bonazzoli, ma Falcone blocca senza problemi.
Al ritorno dagli spogliatoi, il Lecce effettua un cambio offensivo: dentro Sottil per Banda. La Cremonese però rientra con tutto un altro piglio e ottiene un rigore decisivo al minuto 8, dopo il fallo di Ramadani su Vandeputte. Bonazzoli non sbaglia dal dischetto e porta i grigiorossi in vantaggio.
Il Lecce prova a reagire, inserendo N’Dri e Camarda, ma la Cremonese gestisce il vantaggio e lo raddoppia al 78’ con il colpo di testa vincente di Sanabria, subentrato a Bonazzoli. La gara si chiude così sul 2-0: una vittoria che porta la Cremonese a 20 punti in classifica, mentre il Lecce resta a 13.
