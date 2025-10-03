Lione-Baskonia: statistiche, tendenze e quote Eurolega

Venerdì 3 ottobre alle ore 20:00 la LDLC Arena di Lione sarà il teatro della sfida tra Lione e Baskonia, valida per la seconda giornata della Eurolega di basket. Entrambe le formazioni cercano il riscatto dopo la sconfitta nella gara d’esordio e sono chiamate a rispondere prontamente alle aspettative in uno dei tornei continentali più prestigiosi.

Un inizio complicato per Lione e Baskonia: il contesto della sfida

Sia Lione che Baskonia arrivano a questa sfida con la necessità di invertire la rotta in Eurolega. I padroni di casa hanno mostrato solidità nel campionato nazionale (LNB) superando nettamente il Nancy, ma nella prima giornata di coppa hanno subito una sconfitta di misura contro il Valencia (77-80). L’incontro è stato caratterizzato da grande equilibrio, con vantaggi minimi da entrambe le parti e una conclusione incerta fino agli ultimi minuti. Il Lione era riuscito a portarsi avanti di cinque punti all’inizio dell’ultimo quarto, ma non ha saputo sfruttare il vantaggio.

Situazione analoga per il Baskonia di coach Paolo Galbiati. La squadra spagnola non conquista una vittoria ufficiale dal 30 maggio in Liga ACB contro il Leyma Coruna. Dopo una pre-season difficile, il Baskonia ha subito un nuovo ko all’esordio europeo contro l’Olympiacos. Nonostante la sconfitta, la prestazione è stata incoraggiante: dopo un pessimo inizio (-13), gli spagnoli hanno saputo recuperare e restare in partita fino agli ultimi istanti, chiudendo l’intervallo lungo sotto di un solo punto.

Statistiche a confronto: andamento e precedenti delle due squadre

Analizzando le statistiche recenti delle due squadre emergono alcuni punti chiave:

ha iniziato bene la stagione domestica, ma fatica ad imporsi in contro avversari di livello. La prima partita europea è stata decisa da episodi negli ultimi minuti, segno di una squadra capace di rimanere in partita ma che deve migliorare la gestione dei momenti chiave.

Baskonia è reduce da una lunga serie di risultati negativi tra pre-season e coppa, ma mostra segnali di crescita e determinazione, come evidenziato dal recupero contro l’Olympiacos.

Nei precedenti diretti tra le due formazioni, si registra un lieve equilibrio, con sfide spesso combattute e decise da piccoli dettagli. La gara odierna rappresenta dunque un’occasione importante per entrambe per sbloccarsi e acquisire fiducia.

Le quote principali disponibili sui mercati

Le principali agenzie di scommesse offrono quote che riflettono l’equilibrio percepito tra Lione e Baskonia. In assenza di un favorito netto, le quote per la vittoria di ciascuna squadra risultano molto vicine, a testimonianza dell’incertezza che caratterizza questa seconda giornata di Eurolega. I mercati più seguiti, come l’esito finale e il numero totale di punti, propongono valori che tengono conto delle recenti difficoltà offensive e dell’attenzione difensiva mostrata in avvio di stagione.

Vittoria Lione : quota intorno a 1.90-2.00

: quota intorno a 1.90-2.00 Vittoria Baskonia : quota simile, tra 1.90 e 2.10

: quota simile, tra 1.90 e 2.10 Mercati Over/Under punti: soglie proposte tra 155 e 160 punti totali

Queste quote evidenziano come gli operatori si aspettino una partita equilibrata e dal punteggio non troppo elevato.

Tendenze e curiosità numeriche: focus sui momenti chiave

Alcune curiosità statistiche possono aiutare a leggere meglio la sfida:

Il Lione ha perso la prima partita europea nonostante fosse in vantaggio all’inizio dell’ultimo quarto, segnale di qualche difficoltà nel gestire la pressione nei momenti decisivi.

ha perso la prima partita europea nonostante fosse in vantaggio all’inizio dell’ultimo quarto, segnale di qualche difficoltà nel gestire la pressione nei momenti decisivi. Baskonia viene da una striscia negativa, ma ha spesso saputo rimontare svantaggi importanti, dimostrando carattere e resilienza.

viene da una striscia negativa, ma ha spesso saputo rimontare svantaggi importanti, dimostrando carattere e resilienza. Entrambe le squadre hanno subito in fase difensiva nei finali di partita: sarà interessante vedere chi riuscirà a migliorare questo aspetto.

In conclusione, la sfida tra Lione e Baskonia si preannuncia equilibrata e combattuta. Le statistiche e le quote evidenziano un’incertezza di fondo che rende l’incontro particolarmente interessante sia per gli appassionati di basket che per chi vuole approfondire i dati e le tendenze del torneo continentale.