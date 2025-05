L’Inter piange Ernesto Pellegrini, Presidente dei record di un calcio che non c’è più

Nel giorno in cui l’Inter si prepara a giocare la sua finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, arriva una notizia che spezza il cuore dei tifosi: Ernesto Pellegrini è morto questa mattina, all’età di 84 anni. La sua scomparsa avviene in un momento particolare, come se avesse voluto salutare la società per cui ha speso risorse e affetto.

Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club.



FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari pic.twitter.com/pXMdNsOZ06 — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 31, 2025

Nato a Milano nel 1940, Pellegrini è stato un presidente attento e appassionato, dotato di una naturale gentilezza e di un’educazione di altri tempi: nel periodo della sua gestione, ha saputo unire la competenza manageriale con la passione sportiva, guidando il club nerazzurro per undici anni, dal 1984 al 1995.

Nel frattempo ha costruito e fatto crescere la Pellegrini S.p.A., una realtà imprenditoriale impegnata nella ristorazione, nel welfare aziendale, nella distribuzione automatica e nei servizi di pulizia e sanificazione. Un impero costruito con stile e con grande attenzione per il sociale.

Sotto la sua guida, l’Inter conquistò nel 1989 quello che ancora oggi è ricordato come lo scudetto dei record: 58 punti in 34 giornate, quando la vittoria valeva solo due punti. Una squadra meravigliosa, piena di campioni come Matthäus, Brehme, Ramon Diaz, Nicolino Berti, Bergomi, Zenga e tanti altri. A quell’impresa seguì la Supercoppa Italiana nel 1989 e ben due Coppe Uefa, nel 1991 e nel 1994.

Nel 1995 Pellegrini cedette la presidenza a Massimo Moratti, lasciando il club come era arrivato: con eleganza e rispetto. L’ex presidente non ha mai cercato riflettori, e negli anni ha scritto pagine fondamentali nella storia nerazzurra, con l’acquisto di grandi campioni: uno fra tutti, Karl Heinz Rummenigge.

Inter, il messaggio di cordoglio per Ernesto Pellegrini

Anche l’ex attaccante Aldo Serena ha voluto ricordarlo: “Proprio il giorno di un evento speciale della tua Inter, Ernesto, te ne sei voluto andare. Le hai voluto tanto bene“. Parole semplici, vere. Come il legame che univa Pellegrini al suo club.

I funerali di Ernesto Pellegrini si terranno mercoledì 4 giugno, alle ore 15, nella basilica di Sant’Ambrogio, a Milano. Intanto l’Inter, nella finale di Champions, scenderà in campo con il lutto al braccio, perché non si può dimenticare chi ha saputo dare tanto. Con onore, senza clamore. Come fanno le persone davvero grandi.

