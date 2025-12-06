L’Inter fa la voce grossa a San Siro: prova di forza sul Como, un poker per la vetta

Inter-Como 4-0, i nerazzurri fanno la voce grossa nel match che apre la quattordicesima giornata di Serie A e battono nettamente il Como di Cesc Fàbregas a San Siro. La squadra di Cristian Chivu approccia la gara con intensità, qualità e aggressività, indirizzando il risultato già dai primi minuti.

Il vantaggio arriva con il solito Lautaro Martínez, poi nella ripresa ci pensano Thuram, Çalhanoglu e Carlos Augusto a chiudere definitivamente il discorso. Una vittoria netta, senza discussioni, che permette ai nerazzurri di portarsi in vetta alla classifica, almeno fino alle gare di domani.

Lautaro apre il match, Inter padrona del campo

Bastano undici minuti ai nerazzurri per sbloccare il punteggio. Dopo una serie di assalti culminati con le conclusioni di Barella e Thuram, è Lautaro Martínez a trovare l’angolino basso su assist di Luis Henrique, premiando un avvio arrembante dell’Inter.

Il Como prova a reagire con Nico Paz e Douvikas, ma la difesa nerazzurra controlla con ordine. I lombardi perdono Morata per infortunio al 32’, mentre l’Inter continua a spingere, sfiorando il raddoppio con Thuram prima dell’intervallo. Si va al riposo sul 1-0, con l’impressione che i padroni di casa abbiano ancora margine.

Thuram raddoppia, poi l’Inter dilaga

La ripresa segue lo stesso copione del primo tempo: Inter aggressiva, Como costretto a difendersi basso. Al 59’ arriva il raddoppio: su calcio d’angolo, Acerbi prolunga di testa e Marcus Thuram insacca sul secondo palo di sinistro, firmando il 2-0.

Il Como ha un paio di chance con Nico Paz e Diao, ma Sommer risponde presente. Poi, al 80’, la gara si chiude definitivamente: Hakan Çalhanoglu raccoglie un pallone al limite e scarica un destro perfetto nell’angolino basso per il 3-0.

Nel finale c’è gloria anche per Carlos Augusto, che al 86’ firma il 4-0 sotto la traversa su assist di Dimarco, completando la serata di festa interista.

Gli ultimi minuti, la gestione e i cambi

Chivu ne approfitta per concedere minuti a Esposito, Diouf e Sucic. L’Inter continua a mantenere il pallino, mentre il Como prova a cercare il gol della bandiera senza successo: da Cunha e Ramón ci provano di testa, ma senza precisione.

Il recupero è pura formalità: San Siro applaude, l’Inter chiude con un dominio totale e senza mai rischiare davvero.

Inter in vetta, Como in difficoltà

Con questo successo, l’Inter sale momentaneamente al primo posto, confermando la crescita del gruppo e la solidità mostrata nelle ultime settimane. Prestazione completa, cinica e autoritaria.

Il Como, invece, non esce dal tunnel: prova generosità e qualche occasione, ma crolla sotto il ritmo e la qualità dei nerazzurri. La squadra di Fàbregas dovrà ripartire, consapevole della superiorità dell’avversario ma anche delle lacune emerse.

Una serata perfetta per l’Inter, che si gode i tre punti e un ritorno in cima alla Serie A.

