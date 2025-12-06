L’Inter fa la voce grossa a San Siro: prova di forza sul Como, un poker per la vetta

Inter-Como 4-0, i nerazzurri fanno la voce grossa nel match che apre la quattordicesima giornata di Serie A e battono nettamente il Como di Cesc Fàbregas a San Siro. La squadra di Cristian Chivu approccia la gara con intensità, qualità e aggressività, indirizzando il risultato già dai primi minuti.
Il vantaggio arriva con il solito Lautaro Martínez, poi nella ripresa ci pensano Thuram, Çalhanoglu e Carlos Augusto a chiudere definitivamente il discorso. Una vittoria netta, senza discussioni, che permette ai nerazzurri di portarsi in vetta alla classifica, almeno fino alle gare di domani.
4️⃣⚽⚽⚽⚽— Inter ⭐⭐ (@Inter) December 6, 2025
3️⃣ punti pic.twitter.com/avpUtrWHhB
Lautaro apre il match, Inter padrona del campo
Bastano undici minuti ai nerazzurri per sbloccare il punteggio. Dopo una serie di assalti culminati con le conclusioni di Barella e Thuram, è Lautaro Martínez a trovare l’angolino basso su assist di Luis Henrique, premiando un avvio arrembante dell’Inter.
Il Como prova a reagire con Nico Paz e Douvikas, ma la difesa nerazzurra controlla con ordine. I lombardi perdono Morata per infortunio al 32’, mentre l’Inter continua a spingere, sfiorando il raddoppio con Thuram prima dell’intervallo. Si va al riposo sul 1-0, con l’impressione che i padroni di casa abbiano ancora margine.
Thuram raddoppia, poi l’Inter dilaga
La ripresa segue lo stesso copione del primo tempo: Inter aggressiva, Como costretto a difendersi basso. Al 59’ arriva il raddoppio: su calcio d’angolo, Acerbi prolunga di testa e Marcus Thuram insacca sul secondo palo di sinistro, firmando il 2-0.
Il Como ha un paio di chance con Nico Paz e Diao, ma Sommer risponde presente. Poi, al 80’, la gara si chiude definitivamente: Hakan Çalhanoglu raccoglie un pallone al limite e scarica un destro perfetto nell’angolino basso per il 3-0.
Nel finale c’è gloria anche per Carlos Augusto, che al 86’ firma il 4-0 sotto la traversa su assist di Dimarco, completando la serata di festa interista.
Gli ultimi minuti, la gestione e i cambi
Chivu ne approfitta per concedere minuti a Esposito, Diouf e Sucic. L’Inter continua a mantenere il pallino, mentre il Como prova a cercare il gol della bandiera senza successo: da Cunha e Ramón ci provano di testa, ma senza precisione.
Il recupero è pura formalità: San Siro applaude, l’Inter chiude con un dominio totale e senza mai rischiare davvero.
Inter in vetta, Como in difficoltà
Con questo successo, l’Inter sale momentaneamente al primo posto, confermando la crescita del gruppo e la solidità mostrata nelle ultime settimane. Prestazione completa, cinica e autoritaria.
Il Como, invece, non esce dal tunnel: prova generosità e qualche occasione, ma crolla sotto il ritmo e la qualità dei nerazzurri. La squadra di Fàbregas dovrà ripartire, consapevole della superiorità dell’avversario ma anche delle lacune emerse.
Una serata perfetta per l’Inter, che si gode i tre punti e un ritorno in cima alla Serie A.
