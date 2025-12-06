Sprofondo viola, Mandragora illude e il Sassuolo ribalta tutto: notte fonda per la Fiorentina di Vanoli

Sassuolo-Fiorentina 3-1, la quattordicesima giornata di Serie A comincia con una sconfitta pesantissima per la Viola al Mapei Stadium. Una partita iniziata nel migliore dei modi per i viola, ma rapidamente trasformata in un nuovo incubo: un copione che si ripete e che certifica la crisi profonda della squadra di Vanoli.

Mandragora illude, ma i neroverdi ribaltano subito

L’avvio è segnato dagli errori dei portieri. Dopo appena nove minuti, Mandragora porta avanti la Fiorentina dal dischetto: il rigore nasce da una grave uscita alta di Muric, che travolge Parisi in area.

L’illusione dura pochissimo. al 14’, Volpato riceve al limite e calcia di sinistro: la conclusione è centrale, ma de Gea si lascia sorprendere e il Sassuolo torna immediatamente in parità.

La rimonta si completa nel primo dei minuti di recupero: Muharemovic stacca perfettamente su angolo di Laurienté e firma il 2-1 che manda le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa l’espulsione di Grosso e il gol che chiude i giochi

Il secondo tempo si apre secondo gli stessi binari: Sassuolo aggressivo, Fiorentina fragile. Al 57’ Volpato realizza un eurogol di sinistro, ma la rete viene annullata per un fallo su Parisi. Nelle proteste, Grosso viene espulso.

Il 3-1 è però solo rinviato: ancora Volpato inventa, questa volta servendo un pallone perfetto a Koné, che entra in area e batte de Gea sul primo palo al 64’. È il colpo che spezza definitivamente la Fiorentina.

I cambi di Vanoli — tra cui Kouamé al posto di Dodô — non incidono e il finale è un monologo neroverde.

La classifica condanna i viola

Con questo successo, il Sassuolo scavalca momentaneamente la Lazio e sale a 20 punti. La Fiorentina, invece, resta ultima con 6 punti e ancora senza vittorie: un dato allarmante, accentuato dal confronto teso con i tifosi dopo la precedente sconfitta di Bergamo.

Per i viola è davvero notte fonda, mentre il Sassuolo ritrova entusiasmo e continuità in una stagione iniziata tra alti e bassi ma ora in ripresa.