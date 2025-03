“Ho parlato un po’ troppo”: Liliana Resinovich, le parole del marito Sebastiano a Quarto grado. Sebastiano Visintin è intervenuto in collegamento a “Quarto Grado”, il programma di approfondimento giornalistico in onda su Rete 4. L’ospite, invitato a commentare gli ultimi sviluppi delle indagini sulla misteriosa morte della moglie, ha dato una risposta spiazzante ammettendo alcuni errori commessi e facendo un annuncio sul suo nuovo approccio. (Continua a leggere dopo la foto…)

Liliana Resinovich, nuovi sviluppi sul giallo

Il caso, ancora irrisolto, riguarda la donna triestina di 63 anni scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata priva di vita il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich è stato intervistato ieri sera durante la trasmissione Quarto Grado per dire la sua sul giallo. Ecco cosa ha rivelato ai microfoni del talk show.

Liliana Resinovich, parla il marito Sebastiano

In particolare, Sebastiano Visintin ha commentato le recenti novità riguardo i risultati della perizia effettuata dalla dottoressa Cattaneo, che suggerirebbero che Liliana non sia morta per suicidio, come inizialmente ipotizzato dagli inquirenti, ma che sarebbe stata strangolata dopo la sua scomparsa. "Io spero che la Procura abbia la possibilità di guardare all'insieme delle cose e capire cosa c'è e cosa non c'è. – ha spiegato – Penso che sia inevitabile un confronto tra le consulenze, saranno poi gli inquirenti che le valuteranno". Poco dopo, l'uomo ha fatto un'altra affermazione ai conduttori della trasmissione di "Quarto Grado", sostenendo di aver fatto un errore e di voler tornare sui suoi passi.



