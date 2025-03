L’ex Juventus è spietato: “Scelte di Thiago Motta contro le regole del calcio”

L’ex giocatore della Juventus Massimo Mauro, in un commento pubblicato su Repubblica, ci è andato giù pesante. I bianconeri attraversano un periodo di profonda crisi e le scelte tattiche di Thiago Motta, secondo l’opinionista, sono emblematiche di un approccio che va “contro le regole del calcio“. Durante Juventus-Atalanta, Mauro ha notato elementi preoccupanti nella gestione della squadra bianconera.

Mauro sottolinea come, nella storia della Juventus, il ruolo del numero 10 sia stato ricoperto da campioni come Sivori, Platini e Zidane. Contro l’Atalanta, invece, in quel ruolo c’era McKennie, una scelta che, secondo l’ex centrocampista, rappresenta in pieno la confusione tattica attuale della squadra.

L’analisi di Mauro si allarga anche al percorso di ricostruzione della Juventus, che a suo dire sta procedendo “malissimo“. Se in passato club come il Milan di Berlusconi, l’Inter di Moratti o il Napoli di Ferlaino hanno impiegato tempo per tornare al vertice, la Juventus attuale sembra non aver ancora posto le basi per un futuro solido.

Mauro è molto duro con Thiago Motta, e critica apertamente alcune decisioni del tecnico bianconero, in particolare il mancato inserimento di una punta in un momento di difficoltà. Dopo il primo tempo, secondo l’opinionista, Motta avrebbe dovuto puntare su un attacco più aggressivo, magari spostando Koopmeiners dietro le punte anziché decentrarlo.

Invece, la scelta di sostituire due difensori con altri due difensori e l’inserimento di Mbangula al posto di Nico Gonzalez sono, per Mauro, sintomi di una gestione che non aiuta la squadra a reagire.

La differenza tra le due squadre è apparsa evidente durante la gara. Mauro ha sottolineato come l’Atalanta non abbia nemmeno spinto al massimo, eppure la Juventus si è dimostrata incapace di reagire. Questo, secondo lui, è il frutto di cinque anni di gestione bianconera senza una vera progettualità.

Non solo Juventus: le altre protagoniste della Serie A

Massimo Mauro non si è limitato a parlare della Juventus. Ha elogiato l’Atalanta, che però ha sprecato punti importanti contro le squadre di bassa classifica, e ha evidenziato come la sfida con l’Inter sarà un banco di prova interessante.

Secondo Mauro, la squadra di Inzaghi è più stanca mentalmente che fisicamente, ma il livello tecnico resta altissimo. Il Napoli, dal canto suo, sembra in ripresa, mentre il Milan avrebbe bisogno di una serie di vittorie per rilanciarsi e chiudere al meglio un campionato sinora pessimo.

Infine, Mauro ha chiuso con un plauso a Claudio Ranieri per il lavoro alla Roma e con una riflessione sull’Empoli, che ha eliminato la Juventus dalla Coppa Italia. “La bellezza del calcio è anche in queste cose”, conclude Mauro, lasciando intendere che le sorprese fanno parte del gioco, ma per la Juventus attuale la strada per tornare al top appare ancora molto lunga.

