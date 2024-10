Letizia trovata morta in un campo, svolta nelle indagini: chi hanno fermato

All’una della notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024, i carabinieri hanno trovato il corpo di Letizia Girolami, una donna di 72 anni. Il tragico ritrovamento, in un campo di proprietà della famiglia. Letizia aveva una ferita profonda alla testa. Subito gli inquirenti hanno pensato che non si fosse trattato di un incidente. Poi è arrivata la svolta: i carabinieri hanno fermato un uomo che potrebbe essere coinvolto nel delitto. (Continua dopo le foto)

Letizia Girolami trovata morta in un campo

La tragedia è accaduta a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Il marito di Letizia, un pittore di origine canadese, nella serata di sabato, non vedendo la donna tornare a casa, ha chiamato la figlia, che si trovava in vacanza in Spagna. La ragazza a sua volta ha chiamato i carabinieri, che hanno avviato le ricerche. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere intorno all’una di notte in un campo di proprietà della famiglia. La donna presentava una ferita profonda alla testa e subito l’ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, era quella di omicidio. (Continua dopo le foto)

Omicidio Arezzo, fermato un uomo

La vittima era una psicoterapeuta con una inclinazione per la spiritualità sciamanica, amava la natura, gli animali, in particolare i pavoni, e i fiori. Chi potrebbe averle fatto del male? Secondo gli inquirenti, Letizia stava costruendo dei ‘laghetti spirituali’ quando un uomo, forse al culmine di una lite, l’avrebbe colpita violentemente al volto, all’altezza di un occhio, con un bastone trovato sul posto, uccidendola. Si tratterebbe di un delitto d’impeto. Ieri, l’uomo è stato ascoltato dai carabinieri e il quadro indiziario nei suoi confronti ha fatto scattare il fermo. Di chi si tratta?

