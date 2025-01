“L’Eredità”, la soluzione della ghigliottina fa infuriare tutti: pioggia di critiche

Il gioco televisivo de “L’Eredità“, condotto da Marco Liorni su Rai 1, finisce nuovamente nella bufera. A far mormorare il pubblico è nuovamente la soluzione della “Ghigliottina”, il gioco finale de “L’Eredità”. I telespettatori sui social si sono lamentati, empatizzando con il concorrente Giulio che è tornato a casa senza montepremi. (Continua…)

Tutto su “L’Eredità”

“L’Eredità” è un programma televisivo di genere game show, in onda su Rai 1 dal 29 luglio 2002 nella fascia preserale. È stato condotto da Amadeus, da Carlo Conti, da Fabrizio Frizzi, Flavio Insinna e dal 2024 è condotto da Marco Liorni. Il programma prevede una sfida tra sette concorrenti in diverse prove, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore della puntata che potrà così accedere alla fase finale del gioco, la ghigliottina. Il programma è stato ideato da Amadeus e Stefano Santucci basandosi sul format argentino “El legado”. Con oltre 5300 puntate è il quiz più longevo della televisione italiana. Non mancano però le critiche al programma. La puntata di ieri, ad esempio, è finita nella bufera. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)