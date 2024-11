Christian Giordano è un concorrente de L’Eredità, che ha partecipato per la prima volta al programma condotto da Marco Liorni nella puntata di venerdì 15 novembre 2024. Nel giro di pochi giorni, il ragazzo ha conquistato il pubblico per la sua preparazione e simpatia, ma soprattutto si è portato a casa un montepremi notevole. Christian si è rivelato quasi imbattibile nel celebre gioco finale de “La Ghigliottina”. A quanto ammonta il grande montepremi complessivo guadagnato fino alla puntata di ieri? (Continua dopo le foto)

Chi è Christian Giordano

Christian Giordano è un vero campione ne L'Eredità. Il ragazzo, in soli quattro giorni, ha vinto tre ghigliottine su quattro. Christian Giordano ha 29 anni ed è originario di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Vive a Potenza e fa l'infermiere nel reparto di neonatologia. La passione per L'Eredità è nata in famiglia, con la quale, anche a distanza, ogni sera segue il programma. Il concorrente ha conquistato il pubblico per la sua simpatia e per la bravura, che gli ha permesso di portare a casa una tripla vittoria segnando, al momento, la cifra più alta vinta in questa stagione iniziata lo scorso 3 novembre. Quanto ha vinto finora?

“L’Eredità”, le vittorie di Christian Giordano

Durante la puntata d'esordio, Christian Giordano ha indovinato la difficile soluzione de "La Ghigliottina". Le parole erano "gruppo", "carta", "coppia", "più grande" e "idea" e la soluzione corretta era "regalo". Christian ha ammesso di aver avuto come un'illuminazione ripensando al brano "Regalo mio più grande" di Tiziano Ferro. Quella sera, Christian ha portato a casa 45 mila euro. Nella sera successiva, il giocatore si è riconfermato campione ed è arrivato di nuovo fino in fondo alla partita, indovinando un'altra volta la parola corretta. Questa volta le parole erano "piede", "sguardo", "diretto", "aprire" e "tiro". Con la parola "sinistro", Christian ha aggiunto altri 160 mila euro al montepremi. Ma non è finita qui.

