Leonardo Bonucci, futuro azzurro. Entra nello staff dell’Under 20

Leonardo Bonucci inizia la sua avventura come allenatore. L’ex difensore di Juventus e Milan entra infatti a far parte dello staff della nazionale Under 20 italiana guidata da Bernardo Corradi. Questo nuovo ruolo rappresenta un importante passo nella sua carriera post-ritiro, con l’obiettivo di acquisire esperienza in vista del Mondiale Under 20, in programma in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre 2025.

Bonucci ha già espresso la sua ambizione di diventare allenatore. Dopo aver ha collezionato 121 presenze con la maglia azzurra, è pronto a portare nel nuovo ruolo l’esperienza accumulata negli anni, sia con il club bianconero, sia con la nazionale. Il passaggio dal calcio giocato a una carriera da allenatore può essere un complesso, ma Bonucci lo affronta con idee chiare e un forte desiderio di imparare.

L’ex difensore ha già ottenuto il patentino UEFA B, e ora, con questo nuovo incarico, ha l’opportunità di approfondire le sue conoscenze e competenze. Come collaboratore tecnico nella nazionale Under 20, avrà la possibilità di influenzare positivamente i giovani talenti, preparando la squadra per una competizione di alto livello.

Leonardo Bonucci, avventura al Mondiale Under 20

L’Italia è già qualificata al Mondiale Under 20, dopo aver raggiunto la finale nell’ultima edizione, dove è stata sconfitta dall’Uruguay. L’esperienza di Bonucci, sia a livello di club, sia di nazionale, sarà fondamentale per il gruppo di giovani calciatori. La sua carriera è stata caratterizzata da successi e sfide, e ora ha l’opportunità di trasmettere questi insegnamenti.

Con la preparazione in vista del Mondiale, Bonucci si propone come punto di riferimento e guida per i giovani calciatori, contribuendo a costruire una squadra competitiva e pronta a brillare a livello internazionale. Il suo ingresso nello staff dell’Under 20 rappresenta un nuovo inizio e un passo significativo verso una carriera che potrebbe portarlo, in futuro, a sedere su panchine di maggiore prestigio.

