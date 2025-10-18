Lecce-Sassuolo finisce 0-0: difese protagoniste e poche emozioni al Via del Mare

La sfida tra Lecce-Sassuolo, valida per la settima giornata di Serie A e disputata allo stadio Via del Mare, si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Una partita equilibrata, povera di occasioni da gol, in cui a prevalere sono stati l’ordine tattico e l’attenzione difensiva.

Primo tempo: poche idee e gara bloccata

Nella prima frazione entrambe le squadre faticano a trovare spazi. Il Lecce prova a fare la partita, ma la manovra resta lenta e prevedibile fino alla mezz’ora. La prima vera occasione arriva al 37’, quando Stulic calcia dalla distanza centrando il secondo palo senza però indirizzare il pallone verso la porta. Poco dopo ci prova Berisha, ma il suo tentativo finisce alto. Sul finale di tempo Stulic serve un filtrante interessante, chiuso però dall’intervento puntuale di Romagna, che evita guai al Sassuolo.

Secondo tempo: Berardi ci prova, ma il risultato non cambia

La ripresa segue un copione simile. Il Sassuolo alza leggermente il baricentro e crea due occasioni con Domenico Berardi, che però non riesce a trovare la giocata decisiva. Nonostante i cambi nel finale, il ritmo non decolla e il match resta bloccato fino al triplice fischio.

Analisi tattica

Difese solide : entrambe le squadre mostrano buona organizzazione arretrata, concedendo pochissimo.

: entrambe le squadre mostrano buona organizzazione arretrata, concedendo pochissimo. Attacco poco incisivo : Lecce più propositivo nel primo tempo, Sassuolo leggermente meglio nella ripresa, ma manca concretezza negli ultimi metri .

: Lecce più propositivo nel primo tempo, Sassuolo leggermente meglio nella ripresa, ma . Equilibrio costante: il pareggio rispecchia fedelmente l’andamento della gara, con nessuna delle due formazioni in grado di imporsi realmente.

Un pari che lascia rimpianti ad entrambe le contendenti

Il punto ottenuto muove la classifica ma lascia qualche rimpianto, soprattutto per chi cercava un segnale di crescita offensiva. Il Lecce dovrà trovare maggiore precisione sotto porta, mentre il Sassuolo conferma solidità difensiva ma continua a soffrire in fase di finalizzazione.

La partita del Via del Mare lascia la sensazione di due squadre attente e ordinate, ma ancora alla ricerca di brillantezza in attacco. Uno 0-0 giusto, che premia più le difese che lo spettacolo, e che rimanda ai prossimi impegni il compito di alzare il livello delle prestazioni offensive.

