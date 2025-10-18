Milan in emergenza contro la Fiorentina, Allegri predica calma: “Nessun dramma, è un’opportunità”

Dopo la pausa per le nazionali, il Milan si prepara a tornare in campo contro la Fiorentina con una lista di assenti pesante. Massimiliano Allegri, però, non fa drammi e invita a mantenere la concentrazione: “Le partite dopo la sosta sono sempre un’incognita, servirà una gara attenta”.

Infermeria piena ma il tecnico resta fiducioso

Il tecnico rossonero ha confermato le assenze di Rabiot, Pulisic ed Estupinan, che non rientreranno prima della prossima sosta. Nkunku resta in dubbio per un problema al piede, mentre Saelemaekers è tornato a disposizione. “Gli infortuni fanno parte della stagione, non ci sono assenti ma quattro giocatori che riposeranno per un mese”, ha commentato Allegri con ironia.

Leao chiamato a essere protagonista

Su Rafael Leao, Allegri ha parlato con chiarezza: “Ha qualità straordinarie, deve solo giocare e lasciarsi alle spalle le chiacchiere. Dopo l’infortunio ora sta tornando in condizione e può fare una stagione importante”. Il tecnico ha confermato che l’attaccante portoghese ha svolto una settimana intensa e sarà regolarmente in campo.

“Serve un passo avanti per consolidare la classifica”

Per Allegri, la gara con la Fiorentina rappresenta una possibilità di crescita: “Affrontiamo una squadra con grandi qualità che avrebbe meritato più punti. Per noi è un’opportunità per fare un passo avanti e consolidare la classifica. Da domani inizia un ciclo importante”.

Il tema infortuni e il calendario della Nazionale

Sul tema delle convocazioni in nazionale, Allegri ha sottolineato come la concentrazione delle soste possa aiutare il recupero, ma resta un periodo dell’anno delicato: “Novembre e marzo sono i mesi con più infortuni. Una soluzione? Anticipare le gare alle 20 per permettere ai giocatori più riposo”.

Gestione della rosa e scelte di formazione

Le scelte definitive arriveranno solo a ridosso del match: “Devo capire chi avrò a disposizione. Abbiamo giocatori duttili e diverse soluzioni. L’importante è che il Milan giochi da squadra, con umiltà e compattezza”.

Attenzione ai dettagli e mentalità vincente

Allegri ha ribadito l’importanza dell’approccio mentale: “Ogni pallone non decide la partita, ma il nostro percorso. Non possiamo permetterci cali di attenzione. Bisogna fare piccoli passi per arrivare all’obiettivo Champions”.

