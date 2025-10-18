Milan in emergenza contro la Fiorentina, Allegri predica calma: “Nessun dramma, è un’opportunità”

Dopo la pausa per le nazionali, il Milan si prepara a tornare in campo contro la Fiorentina con una lista di assenti pesante. Massimiliano Allegri, però, non fa drammi e invita a mantenere la concentrazione: “Le partite dopo la sosta sono sempre un’incognita, servirà una gara attenta”.
Allegri shares his thoughts ahead of AC Milan 🆚 Fiorentina— AC Milan (@acmilan) October 18, 2025
🧠 Focus after the break
⚔ Respect for the opponent
⚽ Every ball matters pic.twitter.com/gXbLkt6a0J
Infermeria piena ma il tecnico resta fiducioso
Il tecnico rossonero ha confermato le assenze di Rabiot, Pulisic ed Estupinan, che non rientreranno prima della prossima sosta. Nkunku resta in dubbio per un problema al piede, mentre Saelemaekers è tornato a disposizione. “Gli infortuni fanno parte della stagione, non ci sono assenti ma quattro giocatori che riposeranno per un mese”, ha commentato Allegri con ironia.
Leao chiamato a essere protagonista
Su Rafael Leao, Allegri ha parlato con chiarezza: “Ha qualità straordinarie, deve solo giocare e lasciarsi alle spalle le chiacchiere. Dopo l’infortunio ora sta tornando in condizione e può fare una stagione importante”. Il tecnico ha confermato che l’attaccante portoghese ha svolto una settimana intensa e sarà regolarmente in campo.
“Serve un passo avanti per consolidare la classifica”
Per Allegri, la gara con la Fiorentina rappresenta una possibilità di crescita: “Affrontiamo una squadra con grandi qualità che avrebbe meritato più punti. Per noi è un’opportunità per fare un passo avanti e consolidare la classifica. Da domani inizia un ciclo importante”.
Il tema infortuni e il calendario della Nazionale
Sul tema delle convocazioni in nazionale, Allegri ha sottolineato come la concentrazione delle soste possa aiutare il recupero, ma resta un periodo dell’anno delicato: “Novembre e marzo sono i mesi con più infortuni. Una soluzione? Anticipare le gare alle 20 per permettere ai giocatori più riposo”.
Gestione della rosa e scelte di formazione
Le scelte definitive arriveranno solo a ridosso del match: “Devo capire chi avrò a disposizione. Abbiamo giocatori duttili e diverse soluzioni. L’importante è che il Milan giochi da squadra, con umiltà e compattezza”.
Attenzione ai dettagli e mentalità vincente
Allegri ha ribadito l’importanza dell’approccio mentale: “Ogni pallone non decide la partita, ma il nostro percorso. Non possiamo permetterci cali di attenzione. Bisogna fare piccoli passi per arrivare all’obiettivo Champions”.
Leggi anche:
- Nuovo stadio Inter e Milan, data chiave il 10 novembre: senza il rogito rischio vincolo sulla demolizione
- Juventus, Kenan Yildiz è il fulcro del progetto: rinnovo vicino e Premier alla finestra
- Gianluca Mancini si racconta: “Ranieri mi disse che da avversario mi odiava. Con Spalletti mai nessun litigio”