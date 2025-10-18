Home | Juventus, Kenan Yildiz è il fulcro del progetto: rinnovo vicino e Premier alla finestra

La Juventus ha compiuto la sua scelta strategica: Kenan Yildiz sarà il perno tecnico attorno al quale costruire il progetto sportivo presente e futuro. Due segnali rendono chiara questa volontà: l’assegnazione della maglia numero 10, simbolo delle grandi stelle del passato bianconero, e il ruolo centrale che il turco riveste già oggi sul piano tecnico e carismatico.

Ma c’è un terzo elemento che certifica l’investitura: la trattativa per il rinnovo del contratto, considerata una priorità assoluta dalla società per blindare il talento e allontanare le sirene della Premier League.

Kenan Yildiz's stats since the start of the Croatian manager Igor Tudor:



– 19 games 👕

– 8 goals ⚽

– 7 assists 🅰️ pic.twitter.com/MwU6rYEK5f — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 17, 2025

Rinnovo Yildiz, trattativa in corso: il padre in prima linea

Nonostante le pressioni del mercato, la gestione dell’entourage resta un affare di famiglia. La procura del giocatore è affidata a Engin Yildiz, padre del fantasista, che si è trasferito stabilmente a Torino per seguire da vicino gli incontri con la dirigenza. Un segnale chiaro della volontà reciproca di trovare un accordo.

Chelsea in prima fila, ma la Juve alza il muro

Il talento classe 2005 è diventato uno dei profili più osservati in Europa. Arsenal, Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco hanno chiesto informazioni, ma è il Chelsea a rappresentare la minaccia più concreta. I Blues sarebbero pronti a offrire un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione e un ruolo da uomo copertina del progetto tecnico.

La risposta della Juventus è netta: valutazione fissata oltre i 100 milioni di euro. Sotto questa cifra, il club non prenderà neppure in considerazione l’apertura di una trattativa.

Rinnovo verso il 2030: ingaggio da top player

L’obiettivo principale della Juventus non è solo prolungare la scadenza attuale, fissata al 30 giugno 2029, ma adeguare l’ingaggio del giocatore ai nuovi standard tecnici e commerciali del club.

Richiesta dell’entourage: 6 milioni di euro netti a stagione

6 milioni di euro netti a stagione Offerta Juve: circa 5 milioni più bonus legati a rendimento e obiettivi

circa 5 milioni più Nuova scadenza prevista: 30 giugno 2030

Le parti sarebbero vicine a una convergenza, con i bonus destinati a colmare la distanza economica.

TURIN, ITALY – OCTOBER 05: Kenan Yildiz of Juventus during the Serie A match between Juventus FC and AC Milan at Allianz Stadium on October 05, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Daniele Badolato – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Yildiz simbolo e record: già il più giovane capitano della Juve

La centralità di Yildiz va oltre il campo. La Juventus è pronta a farne il volto principale delle campagne marketing e social, trasformandolo in un simbolo generazionale per i tifosi bianconeri.

In campo, ha già scritto la storia: è diventato il più giovane capitano della Juventus di sempre, un primato che rafforza la sua immagine di leader e uomo franchigia. Per i tifosi, è già il segnale di una nuova era.

Leggi anche: