Lecce Sassuolo Coppa Italia, gli emiliani trionfano al Via del Mare, eliminando i giallorossi di Gotti dalla Coppa Italia in questo caldo pomeriggio di settembre con il secco risultato di 0-2. Per i salentini è il secondo amaro episodio contro una squadra emiliana: dopo la dolorosa rimonta subita dal Parma pochi giorni fa, oggi si sono arresi ai neroverdi guidati da Fabio Grosso. Ora il Sassuolo affronterà il Milan agli ottavi.

Nel primo tempo, il Sassuolo si porta in vantaggio grazie a un calcio d’angolo trasformato in rete da Muharemovic, il cui colpo di testa, su preciso cross di Doig, non lascia scampo a Früchtl. Il Lecce, pur tentando qualche ripartenza con Banda e Dorgu, non riesce a creare reali pericoli, mentre il Sassuolo sfiora il raddoppio poco prima dell’intervallo. Lipani si inserisce bene sulla destra, scambia con Volpato e serve Russo, che però manda alto da una posizione invitante.

La partita cambia ritmo nella ripresa a causa dei numerosi cambi operati dai due allenatori. Il Lecce prova a reagire con due occasioni pericolose create da Pierret e Rebic, subentrato a Pierotti, ma in entrambe le situazioni è decisivo il portiere Satalino. Sul ribaltamento di fronte dopo la conclusione di Rebic, il Sassuolo chiude la gara: Moro serve D’Andrea, che con un sinistro a rientrare firma il 2-0, sigillando il passaggio del turno per i neroverdi.