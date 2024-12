Lecce-Lazio, le probabili formazioni: Baroni rimette Castellanos al centro dell’attacco

Lecce-Lazio probabili formazioni del match valido per la diciassettesima giornata della Serie A in programma oggi alle 21 al “Via del mare”. Il Lecce si prepara ad accogliere la Lazio dell’ex Marco Baroni, e mister Giampaolo sembra intenzionato a confermare in blocco l’undici che ha sconfitto il Monza al Via del Mare. La Lazio arriva a Lecce con la necessità di riscattare la netta sconfitta interna subita contro l’Inter, ma Marco Baroni deve fare i conti con alcune assenze rilevanti.

Le scelte di Giampaolo

Come detto, mister Giampaolo è orientato a confermare l’11 che ha battuto il Monza. In difesa, davanti al portiere Falcone, le opzioni sono poche. Con Gaspar, Gallo e Pelmard fuori dai giochi (quest’ultimo escluso dalla rosa), il tecnico potrebbe puntare ancora su Guilbert, Baschirotto, Jean e Dorgu, mentre Bonifazi, rientrato dopo un’assenza, difficilmente sarà schierato dal primo minuto per via del poco minutaggio accumulato.

A centrocampo Ramadani nutre qualche speranza di partire titolare, ma al momento il trio formato da Berisha, Coulibaly e Rafia resta in vantaggio nelle gerarchie. In attacco, invece, Giampaolo sembra orientato a confermare Morente e Pierotti sulle fasce, al posto di Dorgu e Banda. Al centro dell’attacco sarà ancora una volta Krstovic a guidare il reparto offensivo, in cerca di nuove reti decisive per la squadra.

Le scelte di Baroni

Nella Lazio Marco Baroni deve fare i conti con alcune assenze rilevanti. Tra queste spicca quella di Vecino, che non sarà a disposizione fino a fine gennaio a causa di una ricaduta dell’infortunio accusato in Europa League contro il Ludogorets. L’assenza dell’uruguaiano rende complicato pensare a un centrocampo a tre, e spinge l’allenatore a insistere sul 4-2-3-1, con qualche modifica rispetto all’undici visto lunedì scorso.

In difesa, davanti a Provedel, ci sarà spazio per Patric, che dovrebbe affiancare Gila al centro. Romagnoli, dunque, potrebbe partire dalla panchina, mentre sulle corsie laterali Tavares è confermato a sinistra e Lazzari farà il suo ritorno sulla destra, prendendo il posto di Marusic. In mediana, Rovella e Guendouzi saranno ancora una volta i prescelti per proteggere la difesa e dare equilibrio alla squadra.

Sulla trequarti si registra un importante rientro: Boulaye Dia tornerà dal primo minuto al posto di Pedro, mentre sugli esterni il tecnico dovrebbe confermare Isaksen e Zaccagni, due dei pochi giocatori che hanno mostrato segnali positivi durante il match contro l’Inter. Infine, in attacco, Castellanos tornerà al centro del reparto offensivo, dopo aver scontato la squalifica, prendendo il posto di Noslin. La Lazio, dunque, si presenta con una formazione rinnovata, pronta a lottare per tornare al successo.

Lecce (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Guilbert; Berisha, Coulibaly, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

