Lecce-Como, Statistiche e Quote: equilibrio e curiosità in Serie A

Lecce e Como si preparano ad affrontarsi per la 17ª giornata di Serie A 2025/26, in programma sabato 27 dicembre alle ore 15:00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce. Il match rappresenta un importante snodo per entrambe le squadre, con i salentini che cercano conferme dopo le recenti prestazioni positive e i lariani desiderosi di invertire la tendenza negativa delle ultime uscite. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle 14:30.

Analisi storica degli scontri diretti tra Lecce e Como

La sfida tra Lecce e Como vanta una lunga tradizione, con 12 precedenti disputati tra Serie A e Serie B. Il bilancio vede cinque successi dei salentini, quattro vittorie dei lariani e tre pareggi. Un dato significativo è che il Lecce non ha mai centrato il successo in sei incontri di Serie A contro il Como (1 pareggio, 5 sconfitte). In questa speciale classifica negativa, solo il Perugia ha rappresentato un ostacolo ancor più insormontabile per i pugliesi nella massima serie.

Nel dettaglio degli scontri diretti:

Lecce: 5 vittorie totali (tra Serie A e Serie B)

5 vittorie totali (tra Serie A e Serie B) Como: 4 vittorie totali

4 vittorie totali Pareggi: 3

Il confronto dell’andata, disputato al Sinigaglia, ha visto protagonista Nico Paz, autore di un gol contro il Lecce il 30 dicembre 2024.

Stato di forma recente: Lecce in crescita, Como in difficoltà

Il Lecce arriva all’appuntamento forte di due vittorie nelle ultime tre gare di Serie A (1 sconfitta), eguagliando così il numero di successi ottenuti nelle precedenti 12 partite (4 pareggi, 6 sconfitte). Particolarmente rilevante è il rendimento casalingo: i salentini hanno vinto le ultime due partite interne, contro Torino e Pisa. Non ottengono tre successi consecutivi in casa da agosto-settembre 2023, quando sulla panchina sedeva Roberto D’Aversa.

Per contro, il Como è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Roma, dopo una striscia positiva di 11 partite senza perdere (5 vittorie, 6 pareggi). I lariani rischiano la terza sconfitta di fila, una serie negativa che non si registra da febbraio scorso, quando caddero contro Atalanta, Bologna e Juventus.

Alcuni dati salienti sulle ultime prestazioni:

Como : ha mancato il gol in quattro delle ultime cinque trasferte, segnando cinque reti solo nella sfida con il Torino .

: ha mancato il gol in quattro delle ultime cinque trasferte, segnando cinque reti solo nella sfida con il . Lecce: non pareggia l’ultima partita dell’anno solare in Serie A dal 2008.

Le quote principali e i mercati più seguiti

Le principali piattaforme di scommesse propongono quote equilibrate per il confronto tra Lecce e Como, riflettendo l’incertezza dell’esito finale. La forma recente dei salentini e le difficoltà offensive dei lariani in trasferta influenzano leggermente i valori delle quote, ma il bilancio storico tra le due squadre lascia aperto ogni scenario.

Tra i mercati più gettonati rientrano:

Esito finale 1X2: leggero favore per il Lecce grazie al fattore campo e ai risultati positivi nelle ultime gare casalinghe.

leggero favore per il grazie al fattore campo e ai risultati positivi nelle ultime gare casalinghe. Under/Over gol: Le difficoltà offensive del Como lontano da casa possono orientare le quote verso l’Under.

Le difficoltà offensive del lontano da casa possono orientare le quote verso l’Under. Marcatori: Attenzione alle prestazioni di Nikola Stulic e Nico Paz, spesso protagonisti delle rispettive squadre.

Per chi segue gli sviluppi delle quote, risulta interessante il dato sul Lecce, mai vittorioso contro il Como in Serie A, elemento che può influenzare le scelte degli appassionati.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche pre-partita

Sono numerosi i dati che caratterizzano la vigilia di Lecce-Como:

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime nove partite di fine anno solare dal 2008 a oggi, perdendo le altre otto.

ha vinto solo una delle ultime nove partite di fine anno solare dal 2008 a oggi, perdendo le altre otto. Il Como ha invece vinto la gara di chiusura dell’anno nelle ultime due occasioni (2003 e 2024), mentre prima aveva centrato un solo successo in 17 tentativi.

ha invece vinto la gara di chiusura dell’anno nelle ultime due occasioni (2003 e 2024), mentre prima aveva centrato un solo successo in 17 tentativi. Nikola Stulic , dopo aver segnato nell’ultimo match interno, non trova il gol in due presenze consecutive dal maggio 2025, quando militava nello Charleroi .

, dopo aver segnato nell’ultimo match interno, non trova il gol in due presenze consecutive dal maggio 2025, quando militava nello . Nico Paz ha contribuito a otto reti (4 gol, 4 assist) nelle prime sette giornate, ma solo due (1 gol, 1 assist) nelle successive otto.

Queste statistiche evidenziano la complessità e l’imprevedibilità dell’incontro, che potrebbe essere deciso da episodi e singole giocate.

In sintesi, Lecce-Como si annuncia come una sfida dal grande equilibrio e ricca di spunti di interesse statistico. Le tendenze recenti e il bilancio storico suggeriscono una partita aperta a qualsiasi esito, con la curiosità di vedere se i salentini riusciranno finalmente a sfatare il tabù contro i lariani in Serie A.