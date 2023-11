Leao, che notte! Gol, polemica e leadership

Rafael Leao ha regalato al Milan una notte magica in Champions League. Il portoghese ha segnato il gol del pareggio contro il PSG con una splendida rovesciata, che ha sorpreso l’ex compagno Donnarumma. Un’acrobazia che ha scatenato la sua esultanza polemica, con il dito sulle labbra, come a voler zittire le critiche che lo hanno accompagnato nelle ultime settimane.

Leao, infatti, non segnava dal 23 settembre in campionato e da quasi un anno in Europa, e aveva subito i fischi dei tifosi nell’ultima partita contro l’Udinese. Il suo rendimento era stato al di sotto delle aspettative, soprattutto dopo aver ereditato la maglia numero 10 e il rinnovo da 7 milioni di euro a stagione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Olivier Giroud festeggia con l’attaccante portoghese n. 10 del Milan Rafael Leao dopo aver segnato il secondo gol della squadra durante la partita di calcio del 1° turno del gruppo F della UEFA Champions League tra AC Milan e Paris Saint-Germain allo stadio San Siro di Milano il 7 novembre 2023

L’elogio di Leao ai tifosi del Milan

Ma Leao ha saputo reagire con orgoglio e determinazione, dimostrando il suo talento e la sua importanza per il Milan. Dopo il gol, ha continuato a giocare con qualità e quantità, creando pericoli alla difesa avversaria e aiutando i compagni in fase di copertura. Al termine della partita, vinta per 2-1 dai rossoneri grazie anche al gol di Giroud, Leao ha ricevuto il premio come miglior giocatore del match, che ha poi dedicato al padre presente allo stadio. Nell’intervista a Canale 5, ha poi commentato la sua prestazione e le sue sensazioni: “Sono felice e orgoglioso della mia squadra, abbiamo fatto vedere a tutti cosa siamo, cos’è il Milan in casa. Le critiche mi spingono, continuate a parlare, io parlo in campo. Ce la possiamo ancora fare”.

Pioli e il post sui social

Le sue parole sono state apprezzate anche da Pioli, che lo ha elogiato per la sua crescita: “Questo deve insegnare tanto a Rafa, deve essere il suo standard. Può essere un campione ma dipende solo da lui, ha fatto una partita eccezionale come il resto del gruppo, soprattutto per la voglia di lavorare insieme agli altri”. Leao ha poi festeggiato con un post su Instagram: “Altre serate come questa. Da squadra” . Il portoghese ha vinto anche il duello con Mbappè e ha dimostrato di poter essere decisivo nelle partite che contano. Leao ha zittito le critiche con un gol da urlo, e ha riaperto la speranza del Milan di qualificarsi agli ottavi di Champions.