LBA, colpo salvezza di Napoli con Sassari: agganciate Pistoia e Cremona

Nella sedicesima giornata della Serie A di basket, Napoli Basket conquista una vittoria fondamentale contro una Dinamo Sassari in difficoltà. Al PalaBarbuto, i padroni di casa si impongono per 87-70, con una prestazione convincente che indirizza il match già nel primo tempo.

Primo tempo decisivo per Napoli

Napoli parte forte e chiude il primo quarto con un netto 27-11, sfruttando le incertezze di una Sassari scossa dall’esonero di coach Markovic e guidata dal debuttante Massimo Bulleri. All’intervallo lungo il vantaggio si amplia fino al 51-32, rendendo la ripresa una pura formalità.

Grande mattatore della serata è Green, che con 24 punti trascina i campani al successo. A supportarlo, Totè con 17 punti e le doppie cifre di Pullen e Treier (10 ciascuno). Per Sassari, una prestazione opaca che lascia poche soddisfazioni, se non per l’ultima tripla di Tambone, utile solo a fissare il punteggio finale sull’87-70.

Situazione di classifica

Con questa vittoria, Napoli sale a 6 punti in classifica, agganciando Pistoia e Cremona nella corsa per la salvezza e rilanciando le proprie ambizioni per la permanenza in Serie A. Sassari, invece, rimane ferma a 12 punti, un bottino che, vista la crisi tecnica e il momento negativo, potrebbe presto non bastare per stare tranquilli.

La vittoria dà fiducia a Napoli, che dovrà continuare su questa strada per assicurarsi la salvezza. Per Sassari, invece, il lavoro di Bulleri appare in salita: sarà fondamentale risolvere le difficoltà interne per evitare che il campionato prenda una piega preoccupante.

