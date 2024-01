La gara tra Lazio e Napoli potrebbe decidere il destino di Walter Mazzarri, già in bilico dopo poche giornate. Le probabili formazioni.

Come arriva la Lazio

Maurizio Sarri non avrà a disposizione Zaccagni e Immobile per squalifica, mentre Patric salta per via dell’infortunio. per infortunio. Gila e Romagnoli dovrebbero essere confermati al centro della difesa, con Casale indietro. Luis Alberto si contende il posto da regista con Vecino , ai lati invece confermati Rovella e Guendouzi. Pellegrini favorito su Lazzari sulla corsia esterna di difesa, il tridente sarà composto da Isaksen e Felipe Anderson con Castellanos in mezzo. Pedro dovrebbe partire invece dalla panchina. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Matias Vecino della Lazio festeggia il secondo gol durante la partita di Serie A tra Udinese e Lazio alla Dacia Arena il 07 gennaio 2024 a Udine, Italia. (Foto di Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Tanti diffidati nel Napoli

Walter Mazzarri rischia il posto nella sfida contro la Lazio. De Laurentiis ha dato l’ultimatum per un’inversione di tendenza e di risultati dopo la delusione anche in Supercoppa Italiana in finale contro l’Inter. Piove sul bagnato per il mister che deve rinunciare per squalifica a Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone. Tanti anche i diffidati che potrebbero andare a pesare sulle prossime gare in caso di giallo contro la Lazio: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Rrahmani e Ngonge. Mazzarri non ha ancora deciso il nuovo modulo ma potrebbe presentarsi con un 3-4-3 spregiudicato, con i terzini che a partita in corsa possono passare al 3-5-2 classico del tecnico. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

L’arbitro Rapuano mostra il cartellino rosso a Simeone (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. A disp.: Mandas, Sepe, Hysaj, Casale, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Kamada, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Demme, Mazzocchi; Politano, Raspadori, Zielinski. All.: Mazzarri

