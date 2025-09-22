Lazio-Monza Primavera: statistiche, quote e curiosità top

Il confronto tra Lazio Primavera e Monza Primavera si preannuncia interessante per la quinta giornata del campionato, in programma lunedì 22 settembre 2025 alle ore 11:00. Entrambe le formazioni si trovano a pari punti in classifica, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e proseguire il percorso di crescita. Il match, che si disputerà in orario mattutino, rappresenta una sfida tra due squadre che hanno alternato successi e battute d’arresto nelle prime settimane della stagione.

Due squadre a pari punti: analisi del momento attuale

Sia Lazio Primavera che Monza Primavera hanno raccolto 6 punti nelle prime quattro giornate di campionato, frutto di due vittorie e due sconfitte ciascuna. Nessun pareggio finora per entrambe, segno di un andamento altalenante ma comunque propositivo. Ecco un riepilogo del percorso delle due squadre:

Lazio Primavera ha iniziato in difficoltà, con una sconfitta interna contro Genoa (1-2) e una successiva battuta d’arresto in trasferta contro il Cagliari (0-1).

ha iniziato in difficoltà, con una sconfitta interna contro (1-2) e una successiva battuta d’arresto in trasferta contro il (0-1). La reazione dei biancocelesti non si è fatta attendere: vittoria di misura contro il Bologna (1-0) e successo convincente contro la Cremonese (2-0).

(1-0) e successo convincente contro la (2-0). Monza Primavera ha alternato risultati: sconfitte contro Inter e Lecce, ma vittorie senza subire gol contro Verona e Cagliari.

Entrambe arrivano quindi al confronto con lo stesso bottino e la volontà di dimostrare maggiore continuità. La gara rappresenta anche l’opportunità per registrare il primo pareggio stagionale per una delle due compagini, visto l’equilibrio mostrato sinora.

Statistiche e confronto tra forma e rendimento

L’analisi dei primi quattro turni evidenzia alcune tendenze importanti sulle due squadre:

Lazio Primavera ha saputo mantenere la porta inviolata nelle due vittorie più recenti, mostrando solidità difensiva dopo le difficoltà iniziali.

ha saputo mantenere la porta inviolata nelle due vittorie più recenti, mostrando solidità difensiva dopo le difficoltà iniziali. Monza Primavera si è distinta per la capacità di vincere senza subire reti quando ha ottenuto i tre punti, ma ha sofferto contro avversari di maggiore caratura.

si è distinta per la capacità di vincere senza subire reti quando ha ottenuto i tre punti, ma ha sofferto contro avversari di maggiore caratura. Nessuna delle due squadre ha ancora ottenuto un pareggio: un dato interessante che potrebbe cambiare proprio in questo scontro diretto.

Squadra Punti Vittorie Pareggi Sconfitte Ultimi 2 risultati Lazio Primavera 6 2 0 2 Vittoria vs Cremonese, Vittoria vs Bologna Monza Primavera 6 2 0 2 Sconfitta vs Lecce, Vittoria vs Cagliari

Le quote principali del match tra Lazio e Monza Primavera

Le quote dei principali bookmakers indicano un leggero favore per la Lazio Primavera, la cui vittoria è quotata a 1.72. Il successo del Monza Primavera è invece proposto a 4.10, mentre il pareggio ha una quota pari a 3.60. Per quanto riguarda il numero di reti, le opzioni Over 2.5 e Under 2.5 sono rispettivamente quotate a 1.75 e 1.90.

Lazio Primavera favorita, ma il margine non è ampio.

favorita, ma il margine non è ampio. Il pareggio, mai verificatosi finora per entrambe, resta una possibilità quotata in modo intermedio.

Le quote sui gol totali suggeriscono aspettative di una partita equilibrata ma con possibilità di reti.

Questi dati riflettono l’equilibrio che ha contraddistinto il percorso delle due squadre fino a questo punto del campionato.

Tendenze e curiosità numeriche del confronto

Alcuni dati interessanti emergono dall’analisi delle statistiche di Lazio Primavera e Monza Primavera:

Entrambe le formazioni non hanno ancora pareggiato, alternando esclusivamente vittorie e sconfitte.

Lazio Primavera ha segnato in tutte le partite tranne una.

ha segnato in tutte le partite tranne una. Il Monza Primavera ha mantenuto la porta inviolata solo nelle sfide vinte.

ha mantenuto la porta inviolata solo nelle sfide vinte. Le due squadre hanno subito gol in almeno la metà delle gare giocate.

Queste tendenze suggeriscono un match potenzialmente aperto, con entrambe le squadre capaci di trovare la via del gol e alla ricerca di una maggiore costanza nei risultati.

In conclusione, la sfida tra Lazio Primavera e Monza Primavera rappresenta un interessante banco di prova per due squadre giovani in cerca di conferme. Le statistiche e le quote evidenziano un equilibrio di fondo che potrebbe tradursi in una partita combattuta e ricca di spunti tecnici e numerici, con l’incognita di un possibile primo pareggio stagionale.