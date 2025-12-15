Loftus-Cheek tende la mano alla Lazio: l’inglese pronto a lasciare il Milan per Sarri

Lazio, Ruben Loftus-Cheek prova ad aprire la strada verso i biancazzurri e lo fa con una mossa concreta: è disposto a spalmarsi l’ingaggio da 4 milioni più bonus pur di ritrovare Maurizio Sarri, l’allenatore con cui ha lavorato al Chelsea. Un segnale chiaro, che racconta la volontà del centrocampista di cambiare aria e rilanciarsi.

Il rapporto tra Sarri e Loftus-Cheek è noto e si è riacceso anche di recente, quando i due si sono incrociati in Coppa Italia nella sfida tra Milan e Lazio. Da allora i contatti non si sono mai raffreddati. Il tecnico toscano ha chiesto esplicitamente il giocatore al presidente Lotito per rinforzare il centrocampo, mentre l’inglese, secondo quanto riferito da Il Messaggero, sarebbe pronto a venire incontro alle esigenze biancocelesti sul piano economico.

Un tentativo per facilitare un’operazione che resta comunque complessa. Il Milan non considera Loftus-Cheek incedibile e, nonostante i 90 minuti giocati contro il Sassuolo, Allegri lo vede come un elemento sacrificabile sul mercato.

Dietro la scelta del centrocampista c’è anche un’esigenza personale forte: giocare con maggiore continuità per convincere Tuchel a portarlo con l’Inghilterra ai prossimi Mondiali. Senza spazio, l’obiettivo rischia di sfumare.

La Lazio, però, può permettersi Loftus-Cheek solo a determinate condizioni. Servirebbe la cessione di un big, con Guendouzi indicato come il principale indiziato, anche per alleggerire il monte ingaggi. Sullo sfondo restano le attenzioni di club di Premier League e Bundesliga, pronti a inserirsi.

Nel frattempo Sarri valuta anche altre opzioni. Un nome che continua a piacere è quello di Samardzic, oggi all’Atalanta, già seguito ai tempi dell’Udinese. Alla Dea ha trovato poco spazio, ma il suo costo – tra i 12 e i 15 milioni – rende l’operazione tutt’altro che semplice.

Per ora, però, il segnale più forte arriva da Loftus-Cheek: la volontà di tornare a lavorare con Sarri è chiara. Tocca ora alla Lazio capire se e come trasformare questa apertura in una trattativa vera.

