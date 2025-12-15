Weekend di polemiche? Rocchi salva gli arbitri e tira dritto

La giornata di campionato finisce sotto la lente, ma per Gianluca Rocchi e i vertici arbitrali il bilancio è tutt’altro che negativo. Qualche intoppo, certo, ma nessuna bocciatura e nessuno stop deciso. La linea resta quella della continuità, con valutazioni considerate complessivamente positive e una fiducia ribadita nei confronti di direttori di gara e Var.

Il designatore CAN Rocchi: “Smettiamola con le simulazioni, peggio anche di un rigore perso”https://t.co/R2XVhDn9xh — MilanPress.it (@MilanPress_it) December 10, 2025

Il designatore della Can A e B Gianluca Rocchi non avrebbe affatto bocciato Crezzini, finito al centro delle discussioni per alcuni episodi di Milan-Sassuolo. In particolare, l’annullamento del 3-1 rossonero viene ritenuto una valutazione forse “generosa”, ma non tale da giustificare interventi drastici.

Sul fronte opposto, il presunto rigore chiesto dal Sassuolo non viene considerato da assegnare: il contatto c’è, ma nasce dall’allargamento del piede e dalla ricerca dell’impatto da parte di Cheddira. Una lettura condivisa dai vertici, che rafforza l’idea di una gestione coerente degli episodi.

Avanti anche con Marchetti: promosse le due espulsioni, in linea con la tolleranza zero ribadita sul gioco potenzialmente pericoloso. Anzi, secondo la stessa valutazione interna, ci sarebbe potuto stare anche il rosso a Cancellieri.

Nota positiva anche per Massa a Bologna e per il Var di Udine, bravo a individuare il fallo a monte dell’azione che aveva portato al gol poi annullato. Altri episodi verranno approfonditi a Open Var, compreso quello di Torino-Cremonese, con il contatto iniziale di Simeone giudicato con la spalla.

La sensazione, ai piani alti, è che il weekend non abbia scalfito il percorso intrapreso: qualche errore fisiologico, ma nessuna deriva arbitrale. Intanto sono stati ufficializzati gli arbitri delle semifinali di Supercoppa italiana. Zufferli dirigerà Napoli-Milan, con Aureliano al Var. Chiffi sarà invece l’arbitro di Bologna-Inter, assistito al Var da Maresca.

Leggi anche: