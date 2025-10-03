Latina-Benevento: statistiche, quote e numeri del match

Latina e Benevento si preparano ad affrontarsi nel prossimo turno del girone C di Serie C, in programma nel weekend del 5-6 ottobre 2025. La sfida, che si terrà al Francioni, vede opposte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi, ma entrambe determinate a conquistare punti preziosi nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali. L’attenzione è alta, sia per i risvolti di classifica sia per le curiosità che emergono dalle statistiche e dalle quote dei principali operatori.
Latina-Benevento: un confronto tra ambizioni e momenti opposti
Il contesto della partita tra Latina e Benevento è quello di due squadre con cammini stagionali molto differenti. Da un lato, i padroni di casa stanno attraversando un periodo complesso. Dopo 7 giornate, il Latina ha raccolto 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. I numeri evidenziano una certa difficoltà offensiva, con appena 5 gol segnati, contro i 10 subiti dalla retroguardia guidata da Alessandro Bruno. La posizione in classifica (12ª) evidenzia la necessità di ritrovare equilibrio e risultati contro avversari di spessore.
Dall’altra parte, il Benevento si presenta come una delle formazioni più in forma di questa prima parte di stagione. I giallorossi occupano la vetta della classifica con 16 punti, grazie a 5 successi, 1 pareggio e una sola sconfitta. Sotto la guida di Gaetano Auteri, la squadra ha messo in mostra un attacco prolifico (13 gol realizzati) e una difesa solida (solo 5 reti incassate). In particolare, il rendimento esterno è stato molto positivo, con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta lontano dal Vigorito.
Statistiche a confronto: forma e precedenti recenti
- Latina: 7 partite, 2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte; 5 gol fatti, 10 subiti
- Benevento: 7 partite, 5 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 13 gol fatti, 5 subiti
- Ultimi 5 confronti diretti: Benevento 3 vittorie, 2 pareggi
- L’ultimo scontro al Francioni si è concluso 1-1
La storia recente dei confronti diretti vede il Benevento in leggero vantaggio, anche se il Latina è spesso riuscito a rendere la vita difficile agli avversari. I dati mostrano come la formazione campana abbia saputo imporsi in tre degli ultimi cinque incroci, mentre il Latina ha raccolto due pareggi e nessuna vittoria nello stesso periodo. La solidità difensiva del Benevento potrebbe rappresentare un fattore determinante, considerando le difficoltà offensive dei padroni di casa.
Quote principali: cosa suggeriscono i bookmaker?
Le quote dei principali operatori di scommesse riflettono l’attuale momento di forma delle due squadre. Il Benevento parte con i favori del pronostico, grazie a una striscia di risultati positivi e un margine di superiorità evidenziato anche dalle statistiche. La quota per il successo esterno dei giallorossi si attesta generalmente tra 1.80 e 2.00, mentre il pareggio oscilla attorno a 3.20-3.40. Più alta la quota per la vittoria interna del Latina, proposta fra 3.80 e 4.20.
I mercati principali vedono inoltre una leggera preferenza per l’Under 2.5, considerando la scarsa prolificità dei padroni di casa e la solidità difensiva del Benevento. L’eventualità di una partita con poche reti potrebbe risultare l’opzione più prudente secondo le offerte attuali dei bookmaker.
Tendenze e curiosità statistiche: numeri chiave del match
- Il Benevento ha sempre segnato almeno una rete nelle trasferte di questa stagione.
- Il Latina ha subito almeno una rete in cinque delle sette gare disputate.
- Negli ultimi cinque incroci diretti, il Latina non ha mai vinto, ma ha sempre segnato almeno un gol nei match giocati in casa contro i campani.
- I giallorossi vantano la migliore differenza reti del girone C.
Questi dati suggeriscono che la sfida potrebbe essere caratterizzata da un Benevento propositivo e un Latina chiamato a migliorare la fase difensiva per invertire la tendenza negativa delle ultime settimane. L’andamento dei precedenti lascia aperto più di uno scenario, nonostante il divario attuale in classifica.
In conclusione, Latina e Benevento si affrontano in un match ricco di spunti interessanti dal punto di vista statistico e delle quote. La formazione ospite parte favorita, ma il calcio spesso regala sorprese, specie in un campionato equilibrato come la Serie C. I numeri suggeriscono una partita combattuta, con la squadra di Bruno chiamata a una prestazione di spessore contro una delle realtà più solide del torneo.