Latina-Benevento: statistiche, quote e numeri del match

Latina e Benevento si preparano ad affrontarsi nel prossimo turno del girone C di Serie C, in programma nel weekend del 5-6 ottobre 2025. La sfida, che si terrà al Francioni, vede opposte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi, ma entrambe determinate a conquistare punti preziosi nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali. L’attenzione è alta, sia per i risvolti di classifica sia per le curiosità che emergono dalle statistiche e dalle quote dei principali operatori.

Latina-Benevento: un confronto tra ambizioni e momenti opposti

Il contesto della partita tra Latina e Benevento è quello di due squadre con cammini stagionali molto differenti. Da un lato, i padroni di casa stanno attraversando un periodo complesso. Dopo 7 giornate, il Latina ha raccolto 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. I numeri evidenziano una certa difficoltà offensiva, con appena 5 gol segnati, contro i 10 subiti dalla retroguardia guidata da Alessandro Bruno. La posizione in classifica (12ª) evidenzia la necessità di ritrovare equilibrio e risultati contro avversari di spessore.

Dall’altra parte, il Benevento si presenta come una delle formazioni più in forma di questa prima parte di stagione. I giallorossi occupano la vetta della classifica con 16 punti, grazie a 5 successi, 1 pareggio e una sola sconfitta. Sotto la guida di Gaetano Auteri, la squadra ha messo in mostra un attacco prolifico (13 gol realizzati) e una difesa solida (solo 5 reti incassate). In particolare, il rendimento esterno è stato molto positivo, con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta lontano dal Vigorito.

Statistiche a confronto: forma e precedenti recenti

Latina : 7 partite, 2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte; 5 gol fatti, 10 subiti

: 7 partite, 2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte; 5 gol fatti, 10 subiti Benevento : 7 partite, 5 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 13 gol fatti, 5 subiti

: 7 partite, 5 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 13 gol fatti, 5 subiti Ultimi 5 confronti diretti: Benevento 3 vittorie, 2 pareggi

3 vittorie, 2 pareggi L’ultimo scontro al Francioni si è concluso 1-1

La storia recente dei confronti diretti vede il Benevento in leggero vantaggio, anche se il Latina è spesso riuscito a rendere la vita difficile agli avversari. I dati mostrano come la formazione campana abbia saputo imporsi in tre degli ultimi cinque incroci, mentre il Latina ha raccolto due pareggi e nessuna vittoria nello stesso periodo. La solidità difensiva del Benevento potrebbe rappresentare un fattore determinante, considerando le difficoltà offensive dei padroni di casa.

Quote principali: cosa suggeriscono i bookmaker?

Le quote dei principali operatori di scommesse riflettono l’attuale momento di forma delle due squadre. Il Benevento parte con i favori del pronostico, grazie a una striscia di risultati positivi e un margine di superiorità evidenziato anche dalle statistiche. La quota per il successo esterno dei giallorossi si attesta generalmente tra 1.80 e 2.00, mentre il pareggio oscilla attorno a 3.20-3.40. Più alta la quota per la vittoria interna del Latina, proposta fra 3.80 e 4.20.

I mercati principali vedono inoltre una leggera preferenza per l’Under 2.5, considerando la scarsa prolificità dei padroni di casa e la solidità difensiva del Benevento. L’eventualità di una partita con poche reti potrebbe risultare l’opzione più prudente secondo le offerte attuali dei bookmaker.

Tendenze e curiosità statistiche: numeri chiave del match

Il Benevento ha sempre segnato almeno una rete nelle trasferte di questa stagione.

ha sempre segnato almeno una rete nelle trasferte di questa stagione. Il Latina ha subito almeno una rete in cinque delle sette gare disputate.

ha subito almeno una rete in cinque delle sette gare disputate. Negli ultimi cinque incroci diretti, il Latina non ha mai vinto, ma ha sempre segnato almeno un gol nei match giocati in casa contro i campani.

non ha mai vinto, ma ha sempre segnato almeno un gol nei match giocati in casa contro i campani. I giallorossi vantano la migliore differenza reti del girone C.

Questi dati suggeriscono che la sfida potrebbe essere caratterizzata da un Benevento propositivo e un Latina chiamato a migliorare la fase difensiva per invertire la tendenza negativa delle ultime settimane. L’andamento dei precedenti lascia aperto più di uno scenario, nonostante il divario attuale in classifica.

In conclusione, Latina e Benevento si affrontano in un match ricco di spunti interessanti dal punto di vista statistico e delle quote. La formazione ospite parte favorita, ma il calcio spesso regala sorprese, specie in un campionato equilibrato come la Serie C. I numeri suggeriscono una partita combattuta, con la squadra di Bruno chiamata a una prestazione di spessore contro una delle realtà più solide del torneo.