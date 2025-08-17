L’Atalanta vuole Zalewski: primi contatti con l’Inter per 16 milioni

Non è più un semplice rumor di mercato. L’indiscrezione riguardante Nicola Zalewski e l’Atalanta sta prendendo le sembianze reali di una trattativa invece apertissima con l’Inter. Come anticipato, il club bergamasco avrebbe messo nel mirino l’esterno polacco classe 2002 per rimpolpare una fascia sinistra ridotta all’osso.

🚨⚫️🔵 Atalanta are closing in on Nicola Zalewski deal with Inter, here we go soon!



€16.5m proposal being discussed in final details and clubs closing in on full agreement. 🇵🇱 pic.twitter.com/EnI1xhMaMQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025

Dalla Roma all’Inter, fino all’interesse dell’Atalanta

Zalewski, al termine della scorsa stagione e del prestito semestrale in nerazzurro, ha scelto di proseguire la sua avventura all’Inter e in via definitiva, per questo nel mese di giugno è stato riscattato dalla Roma per 6,5 milioni di euro. Ora però l’Atalanta sta facendo sul serio per il giocatore di 23 anni e secondo le ultime informazioni fornite da Fabrizio Romano – esperto di calciomercato internazionale – è già stata messa sul tavolo un’offerta concreta per l’acquisizione dell’esterno polacco.

L’offerta dei bergamaschi e la posizione dell’Inter

Si parlerebbe di una proposta da 16 milioni di euro in cambio del cartellino di Zalewski. E la posizione dell’Inter? In mattinata era stata riportata un’apertura dei meneghini per trattare la vendita dell’ex Roma e ora le trattative stanno procedendo. E Inter e Atalanta sono allineate, visto che entrambe hanno intenzione di chiudere l’affare il prima possibile. Questo considerando che tra una settimana comincia il campionato 2025-26 e che il calciomercato chiuderà il prossimo 1 settembre.

