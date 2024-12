La Roma di Ranieri per uscire dal periodo di crisi e per mettere un po’ di fieno in cascina, l’Atalanta di Gasperini per continuare una marcia trionfale che l’ha portata a un passo dalla vetta. La sfida fa giallorossi e nerazzurri era carica di aspettative e di curiosità da parte del pubblico, ansioso di capire se l’esperienza del nuovo allenatore della Roma sarebbe stata in grado di arginare la freschezza di un avversario lanciatissimo.

Il primo tempo fornisce già qualche risposta. Una buona Roma, molto più solida che nel recente passato, tiene bene il campo contro l’Atalanta. La squadra di Ranieri si difende con ordine e cerca di colpire con le ripartenze, riuscendo a rendersi pericolosa con due conclusioni dalla distanza di Paredes e Koné. I bergamaschi, più votati all’attacco ma irretiti dalla ragnatela organizzata da Ranieri, ci provano con Lookman e De Ketelaere. Ma la gara non si sblocca, e la prima frazione si conclude sullo 0-0.

L’inizio del secondo tempo vede una Roma più propositiva. Dopo due minuti Dobvik spreca una buona occasione su una deliziosa imbucata di Dybala. Poi, dopo una fase di gara nervosa e senza occasioni Gasperini cambia i tre d’attacco, piuttosto deludenti. Ed è una mossa vincente e anche fortunata. Al 69′ un tiro non irresistibile di De Roon viene deviato da Celik: traiettoria impossibile per Svilar e palla che si insacca beffardamente nell’angolino.

Ranieri, che aveva sostituito Dobvik con Shomurodov, si gioca anche la carta El Sharawi. La Roma ha un’occasione enorme con Mancini che, su un cross, si trova solo a tre metri da Carnesecchi, ma è fuori equilibrio e non riesce a ribadire in rete.

La Roma ci prova, ma si espone al contropiede letale dell’Atalanta. Dopo un’occasione per Ederson, arriva il temutissimo gol dell’ex: è Zaniolo con un bel colpo di testa su corner a chiudere la partita. Lo stesso Zaniolo esulta in modo esagerato e provoca la furia dei suoi vecchi tifosi. Finisce 2-0 per la “banda di Gasperini”, che continua a volare e a sognare.

Leggi anche: