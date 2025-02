L’asteroide 2024 YRA colpirà davvero la terra? La date e le probabilità

L’asteroide 2024 YR4, scoperto il 27 dicembre 2024 dal telescopio ATLAS in Cile, ha attirato l’attenzione della comunità scientifica per una possibile collisione con la Terra prevista per il 22 dicembre 2032. Con un diametro stimato tra i 50 e i 55 metri, un eventuale impatto potrebbe causare danni significativi a livello locale.

Probabilità di Impatto

2024 YR4 è stato individuato il 27 dicembre 2024 dal telescopio ATLAS in Cile. Le osservazioni iniziali hanno stimato un diametro compreso tra 40 e 100 metri; misurazioni più recenti hanno affinato questa stima a circa 50-55 metri. La sua orbita lo porta a intersecare quella terrestre, rendendolo un oggetto di interesse per il monitoraggio.

Le analisi attuali indicano una probabilità dell’1,5% che 2024 YR4 possa colpire la Terra il 22 dicembre 2032. Questo valore corrisponde a una possibilità su 63. Di conseguenza, l’asteroide è stato classificato al livello 3 della Scala di Torino, che valuta il rischio di impatto degli oggetti vicini alla Terra. È raro che un asteroide raggiunga questo livello; un precedente significativo è stato 99942 Apophis, che nel 2004 raggiunse il livello 4. (continua dopo la foto)

Possibili zone di impatto

Nel caso improbabile di un impatto, le possibili zone interessate includono l’Oceano Pacifico orientale, il Nord del Sud America, l’Oceano Atlantico, l’Africa centrale e l’Asia meridionale. La traiettoria precisa dell’asteroide è ancora oggetto di studio, e ulteriori osservazioni aiuteranno a determinare con maggiore accuratezza le aree potenzialmente a rischio.

La comunità internazionale sta monitorando attentamente 2024 YR4. Per la prima volta, le Nazioni Unite hanno attivato il Protocollo di Sicurezza Planetaria a causa della traiettoria “pericolosa” dell’asteroide verso la Terra. La NASA e l’ESA stanno conducendo osservazioni e riunioni per valutare e rispondere a questa minaccia. L’ESA coordinerà osservazioni con telescopi sempre più potenti nei prossimi mesi per migliorare la precisione nella stima della sua traiettoria.

