Virtus Bologna a caccia di un altro assistente per coach Luca Banchi. Durante questa stagione di mercato, hanno lasciato il club Lassi Tuovi, ora in Giappone, e Alberto Seravalli, trasferitosi all’Olimpia Milano. Al contempo, è stato annunciato l’ingresso di Daniele Parente, ex capo allenatore dei Trapani Shark.

Secondo quanto riportato da La Prealpina, uno dei nomi più discussi è Andrea Crosariol, che ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2020 dopo aver concluso quella da giocatore. Crosariol ha accumulato esperienze con Eurobasket Roma e DelFes Avellino. Come giocatore, ha trascorso un anno e mezzo in prestito dal 2006 al febbraio del 2008 a Treviso, raggiungendo la finale scudetto nella stagione 2006/2007 con le Vnere di Zare Markovski, perdendo contro Siena.