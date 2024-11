“La Talpa”, il tatuaggio di un concorrente ne avrebbe svelato l’identità: di chi si tratta

Ieri è andata in onda la seconda puntata de La Talpa, la nuovissima edizione tornata su Canale 5 dopo 16 anni e condotta da Diletta Leotta. Ad uscire dal reality è stato Marco Melandri. Dopo Ludovica Frasca è lui il secondo concorrente eliminato dal programma Mediaset. Ovviamente nessuno dei due era “La Talpa”, ma cercare di tenere nascosta la sua identità ai tempi dei social è missione a dir poco impossibile. In questi giorni, infatti, online sono spuntate numerose teorie su chi potrebbe essere il sabotatore di questa edizione.

Il tatuaggio di un concorrente avrebbe svelato l’identità della talpa

Chi è La Talpa? Se lo chiede il pubblico del reality show condotto da Diletta Leotta. Diversi sono gli elementi che gli spettatori del programma hanno tenuto in considerazione per avvicinarsi all’identità del “traditore”. Quando il cast è stato annunciato ho subito pensato ad Andrea Preti, successivamente con i primi indizi le mie attenzioni si sono spostate su Marina La Rosa in virtù del fatto che il logo de La Talpa ha una rosa dei venti del mare, un gioco di parole col suo nome e cognome. Ora però, l’attenzione si è focalizzata su un’altra concorrente, in virtù di un tatuaggio sul piede della rosa dei venti del mare come il logo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva