La Roma schianta 3-1 il Milan e sogna ancora la Champions: Diavolo al tappeto

La Roma batte 3-1 il Milan allo stadio Olimpico nella 37ª giornata di Serie A e mantiene viva la speranza Champions. Prestazione solida e concreta dei giallorossi, che approfittano della superiorità numerica maturata già nel primo tempo e affondano un Milan troppo fragile e impreciso. A segno Mancini, Joao Felix, Paredes e Cristante.

Avvio rabbioso della Roma, Milan subito in 10

La squadra di Claudio Ranieri parte con grande intensità e al 3′ è già in vantaggio: corner battuto da Soulé, perfetto per Mancini, che sovrasta Tomori e insacca di testa per l’1-0. I padroni di casa continuano ad attaccare, sfiorando il raddoppio ancora con Soulé. Il Milan reagisce con una conclusione di Jimenez, ma al 21′ arriva l’episodio che cambia il match: Gimenez, autore di una gomitata su Mancini, viene espulso dopo revisione VAR. I rossoneri restano in dieci, ma trovano comunque il pari al 39′ con Joao Felix, rapido a ribadire in rete dopo una conclusione respinta di Jimenez, ben servito da Pulisic.

Nella ripresa la Roma sale in cattedra: Paredes e Cristante firmano il successo

Il secondo tempo si apre con occasioni da una parte e dall’altra, ma è la Roma a colpire: al 58′, Paredes disegna una punizione perfetta da 25 metri, sorprende Maignan e firma il 2-1. Il Milan ha una chance colossale con Leao al 79′, ma è Svilar a chiudergli lo specchio e salvare il risultato. All’89′ arriva il colpo del ko: dopo due conclusioni respinte, Cristante raccoglie palla e dal limite infila il 3-1 che chiude la partita.

Giallorossi ancora in corsa per la Champions

Con questa vittoria la Roma sale a 66 punti, a una sola lunghezza dalla Juventus, mantenendo vivo il sogno di un piazzamento tra le prime quattro. Per il Milan, invece, una serata amara e il rischio concreto di scivolare fuori dalla zona Europa League, a coronamento di un finale di stagione molto complicato.

