L’Empoli espugna Monza dopo la grande paura del primo tempo, si gioca tutto all’ultima giornata

Il Monza per finire il campionato con onore dopo la bella vittoria di Udine, mentre per l’Empoli questi novanta minuti valgono tantissimo in chiave salvezza. Ma per i toscani il primo tempo non va come si sarebbero aspettati. Dopo avere sfiorato il vantaggio con Fazzini, murato da Pizzignacco, e poi con Cacace che spedisce a lato da buona posizione, l’Empoli subisce il ritorno del Monza.

๐‘๐ˆ๐Œ๐Ž๐๐“๐ˆ๐€๐Œ๐Ž ๐๐Ž๐ˆ! ๐‘๐ˆ๐Œ๐Ž๐๐“๐ˆ๐€๐Œ๐Ž ๐๐Ž๐ˆ!! ๐‘๐ˆ๐Œ๐Ž๐๐“๐ˆ๐€๐Œ๐Ž ๐๐Ž๐ˆ!!!



A Monza vinciamo 3-1 in rimonta: padroni di casa avanti con Birindelli nel primo tempo, nella ripresa Colombo, Viti e l'autogol di Pizzignacco ribaltano la sfida e ci danno il successo!!! pic.twitter.com/cZjTpaFd0p — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) May 18, 2025

Alla mezzora, a sorpresa, gli uomini di Nesta passano in vantaggio: bella imbucata di Caprari che lancia Birindelli: tocco preciso e Vasquez battuto. L’Empoli accusa il colpo e va in bambola, e il suo portiere รจ costretto agli straordinari su Balde e Carboni. Si va al riposo con i brianzoli avanti per 1-0.

Nel secondo tempo l’Empoli entra in campo con un altro piglio, D’Aversa non vuole perdere l’occasione salvezza e inserisce Colombo e Gloghichidze. Proprio l’attaccante colpisce la traversa a inizio ripresa, e al 49′ realizza il gol del pareggio. Ora in campo ci sono solo i toscani, che si lanciano in avanti con convinzione.

Passano solo due minuti e l’Empoli passa in vantaggio: cross di Cacace dalla bandierina e colpo di testa vincente di Viti. Al 59′ gli uomini di D’Aversa segnano anche il terzo gol: azione di Giasy che conclude sul palo, la palla rimbalza su Pizzignacco che realizza una sfortunata autorete. La reazione del Monza รจ affidata a un colpo di testa di Carboni che termina di poco fuori.

Finisce con una importantissima vittoria per l’Empoli che ora si giocherร la salvezza nell’ultima giornata al Castellani, mentre il Monza saluta mestamente la serie A con l’ennesima sconfitta interna.

