Juventus, tre punti d’oro contro l’Udinese: si sblocca anche Vlahovic

Allo Stadium serata importante per una Juventus rimaneggiata, che cerca la vittoria con l’Udinese per blindare il quarto posto che vale la qualificazione in Champions League. Tudor carica i suoi, non vuole lasciarsi sfuggire questa occasione e sa che la sua squadra non può più concedersi passi falsi.

Risultato importante per la #Juventus che batte l'Udinese per 2-0. I bianconeri nel primo tempo, pur essendo padroni del campo, non riescono a trovare la via del gol. Nella seconda frazione è Nico Gonzalez al 61' che sblocca il risultato con un gran sinistro. pic.twitter.com/WrjhWpkNZ5 — JuventusMania (@JuvMania) May 18, 2025

La Juventus fa la partita, detta i tempi e costruisce azioni su azioni, ma si infrange contro il muro dell’Udinese. La squadra bianconera spinge, crea, insiste. La prima grande chance arriva da Manuel Locatelli, che sfrutta un guizzo intelligente di Conceiçao. Il suo tiro, preciso e velenoso, sfiora il palo alla sinistra di Okoye. È il preludio a un primo tempo dominato dalla Juve.

Pochi minuti dopo è Kolo Muani ad accarezzare il vantaggio, ma trova davanti a sé un Okoye reattivo, pronto a chiudere lo specchio sul primo palo. L’Udinese soffre, ma non crolla. Anche Yildiz ci prova, con potenza ma scarsa mira. L’unico lampo friulano arriva al 28’ con Ekkelenkamp: un tiro centrale, facile preda di Di Gregorio.

Proprio allo scadere del primo tempo, la Juventus ha la palla-gol più nitida: Nico Gonzalez carica il destro, Okoye non trattiene e il pallone si stampa sul palo. È l’ultima grande emozione prima dell’intervallo.

La Juve parte forte e al 52′ Conceicao, dopo una bella azione personale, scarica un bel tiro che Okoye riesce a deviare sul palo con la punta delle dita. Al 62′ finalmente la pressione della Juve porta al gol: su assist di Yildiz, è Nico Gonzalez che da centroarea scarica un violento sinistro nella porta dell’Udinese. Gol importantissimo perché permette ai bianconeri di superare la Roma, che nel frattempo era andata in vantaggio con il Milan.

I bianconeri ora giocano sul velluto, l’Udinese non punge mai e all’88’ Vlahovic chiude i conti. Ancora Yildiz imbecca il centravanti serbo al centro dell’area, bel controllo e mancino potente in diagonale che batte per la seconda volta Okoye. La partita non ha più niente da dire, la Juventus conquista i tre punti che valgono il quarto posto. Si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti.

