La Roma respira: arriva dall’Aston Villa il rinforzo tanto atteso per l’attacco

La Roma respira dopo le vicissitudini degli ultimi giorni con Sancho. La dirigenza giallorossa è riuscita a piazzare un primo importante colpo per rafforzare l’attacco e ha chiuso l’accordo con l’Aston Villa per l’arrivo di Leon Bailey, giocatore tanto atteso da Gasperini. L’attaccante giamaicano sbarcherà nelle prossime ore nella Capitale, pronto a iniziare la sua avventura.

Le cifre dell'affare #Bailey: 3 milioni di prestito oneroso, 20 milioni di diritto di riscatto, 2 milioni di bonus in caso di riscatto.



Fonte @Fil_Biafora

L’operazione, finalizzata dal direttore sportivo Massara, prevede la formula del prestito da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 22 milioni, che diventerà obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni sportive, considerate non semplici da raggiungere. Bailey arriva così a completare il reparto offensivo della squadra dopo il rifiuto di Sancho, ma Gasperini attende ancora altri rinforzi per completare la rosa.

Il giocatore giamaicano sbarcherà a Ciampino tra questa sera e domani mattina, pronto a svolgere visite mediche e firma del contratto. Conosciuto per il suo enorme talento e una storia personale che ha commosso anche i reali inglesi, Bailey arriva con l’obiettivo di conquistarsi un posto da titolare, mettendo a disposizione di Gasperini gol e fantasia.

La Roma spera che il nuovo esterno possa subito dare un contributo importante, ma la società continua a lavorare per completare ulteriormente la squadra, in vista di una stagione in cui le ambizioni sono alte e le pretese di Gasperini… anche.

