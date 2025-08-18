Roma, tensione a Trigoria: sfuma il rinforzo in attacco, Gasp furioso

Roma, c’è un certo nervosismo a Trigoria, ed è legato al mercato e ai rinforzi che il tecnico chiede ma che faticano ad arrivare. Ora anche il sogno Jadon Sancho è sfumato per la società giallorossa. Dopo giorni di trattative, incontri e riflessioni, l’attaccante inglese ha deciso di accettare un’altra offerta, lasciando Massara e il club guidato dal nuovo Mister Gasperini con l’amaro in bocca.

Tra la Roma e il Manchester United l’intesa sul trasferimento era stata raggiunta, ma il vero ostacolo si è rivelato il pesante ingaggio del giocatore e le commissioni richieste dal suo entourage. Sancho ha temporeggiato a lungo, in attesa di una proposta che rispondesse pienamente alle sue richieste economiche, e quando è arrivata non ha esitato a scegliere la destinazione più vantaggiosa, lasciando i giallorossi senza margine di rilancio.

Massara non ha voluto stravolgere i conti: la Roma riteneva l’offerta presentata già più che sufficiente, senza spingersi oltre per inseguire aste difficili da sostenere. Una posizione comprensibile, che però si scontra con l’insistenza del Mister, che vorrebbe avere una rosa competitiva per l’inizio del campionato.

Roma, ora Gasperini ha fretta

Per Gian Piero Gasperini, che aveva indicato Sancho come obiettivo di lusso per l’attacco, la delusione è evidente. Il tecnico freme: la squadra ha bisogno di innesti immediati e il tempo stringe. Il primo acquisto sarà Leon Bailey, ma l’allenatore chiede almeno un altro profilo offensivo per completare il reparto.

A meno di due settimane dalla chiusura del mercato, la tensione a Trigoria è palpabile: serve trovare in fretta alternative credibili per non arrivare impreparati ai primi impegni ufficiali.

Leggi anche: