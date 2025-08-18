Juventus, Vlahovic ha le idee chiare: ecco cosa vuol fare l’attaccante serbo

La vicenda Vlahovic continua a condizionare il mercato della Juventus. I bianconeri hanno bisogno di risorse per completare la rosa, ma la situazione legata al numero 9 serbo è diventata un rebus. L’idea della società è monetizzare subito per non rischiare di perderlo a zero più avanti, ma intorno a lui regna un’insolita calma, che sta rallentando anche le altre operazioni in entrata.

Tra possibili incastri d’attacco – dal ritorno di Kolo Muani alla Continassa alla spinta del Manchester United per portare Hojlund al Milan, il che bloccherebbe la possibilità per Dusan di raggiungere Allegri – Vlahovic non si lascia di sicuro turbare. Il suo piano è molto preciso e non ha alcuna fretta di accelerare i tempi.

L’attaccante, in scadenza 2026, non ha intenzione di rinnovare ma, secondo Tuttosport, avrebbe una strategia precisa: rimanere a Torino fino a gennaio. Il motivo è semplice: questa stagione il suo ingaggio è salito a 12 milioni di euro, e trattenersi in bianconero significa massimizzare i guadagni prima di valutare una cessione.

Non è una questione di scarso impegno. Vlahovic, 25 anni, non ha alcuna intenzione di passare l’autunno contando solo le mensilità: ha mostrato in pre-campionato di accettare la concorrenza, pronto a giocarsi il posto anche con Jonathan David e con lo stesso Kolo Muani se dovesse tornare.

Dal canto suo la Juventus vorrebbe cederlo subito per circa 20 milioni. Se non dovesse arrivare un’offerta congrua, Igor Tudor lo considererebbe a tutti gli effetti nel progetto per le tre competizioni stagionali. In quel caso, ogni discorso sull’addio verrebbe rinviato a gennaio, o addirittura a giugno, quando il serbo potrebbe decidere di lasciare a parametro zero dopo i Mondiali 2026.

