Inter, Asslani è a un passo dal Bologna: ma sta creando problemi per l'ingaggio

La trattativa per Asllani potrebbe essere arrivata allo snodo decisivo. Inter e Bologna stanno lavorando per trovare un accordo sul futuro del centrocampista albanese, con il giocatore che è favorevole a trasferirsi in Emilia. Ma c’è ancora qualche nodo da sciogliere.

Dopo aver rifiutato un mese fa l’offerta del Betis Siviglia, Asllani aveva ricevuto solo sondaggi da Fiorentina e Torino, fino all’irruzione del Bologna nel weekend appena trascorso, meta che risulta particolarmente gradita al calciatore.

Tra i club, i primi contatti avevano evidenziato una distanza tra domanda e offerta: 17 milioni quelli richiesti dall’Inter contro i 12-13 milioni proposti dai rossoblù. A complicare la trattativa inizialmente era anche la formula del trasferimento: i nerazzurri puntavano a una cessione a titolo definitivo, il Bologna preferiva un prestito con diritto di riscatto.

L’impasse è stata superata con una soluzione economica basata su 10 milioni cash più una percentuale del 40% sulla futura rivendita. Su questa base, oggi proseguiranno i colloqui, con buone possibilità di trovare un esito positivo.

Rimane da risolvere il capitolo ingaggio: Asllani chiede 2 milioni netti a stagione, corrispondenti al tetto salariale del Bologna, mentre il club ha avanzato una prima offerta di 1,5 milioni. L’Inter si è detta disponibile a pagare gli stipendi di luglio e agosto, per un totale di 320 mila euro, e il giocatore sarebbe disposto ad accettare 1,8 milioni nella prima stagione.

Il problema principale riguarda le stagioni successive, considerando il contratto quadriennale con opzione per la quinta stagione a favore del Bologna. Per completare l’accordo, il club emiliano dovrebbe alzare l’offerta a 1,7-1,8 milioni netti a stagione, in modo da soddisfare le richieste di Asllani e chiudere definitivamente l’affare.

