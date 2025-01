Home | La nuova tecnica dei ladri spaventa gli italiani: come capiscono se sei in casa

La nuova tecnica dei ladri spaventa gli italiani: come capiscono se sei in casa. Una nuova metodologia ideata e impiegata dai criminali sta causando grande preoccupazione tra gli italiani. Recentemente, un tentativo di furto è stato sventato in un’abitazione di Roma, attirando l’attenzione su un sistema chiamato “filo di colla”, che consente ai malintenzionati di determinare se ci sia qualcuno all’interno della casa prima di tentare il colpo. Scopriamo insieme il funzionamento per non farci trovare impreparati. (Continua a leggere dopo la foto…)

Sventato un furto in zona Talenti a Roma

La nuova tecnica del “filo di colla”, riporta Roma Today, è stata messa in atto da due giovani georgiani di 23 e 24 anni che avevano preso di mira alcune abitazioni all’interno di un comprensorio situato nella zona di Talenti della capitale. A sventare il loro piano, come ricostruito dagli investigatori del commissariato Flaminio, sono stati due agenti fuori servizio. Mentre stavano tornando a casa, i poliziotti hanno udito dei rumori provenire dalla zona del portone dello stabile. Accortisi di quanto stava succedendo, i due sono tornati indietro, si sono appostati in un angolo per tenere d’occhio i malviventi e hanno subito chiamato i rinforzi.(Continua a leggere dopo la foto…)

La tecnica del “filo di colla”

Pochi minuti dopo, i ladri sono stati arrestati dalle forze dell’ordine prima che potessero completare il furto. I due malviventi erano già da tempo sotto osservazione della polizia, poiché alcune telecamere di sicurezza li avevano ripresi mentre, durante un sopralluogo, applicavano i fili di colla sulle porte per verificare la presenza di persone all’interno.

Si tratta metodo di comunicazione utilizzato per indicare se una casa sia vuota e quindi “facile da svaligiare”. In breve: la sostanza adesiva viene applicata sulla serratura di porte e portoni: se la colla si secca e non viene rimossa, significa che la casa è priva di occupanti e il furto può avere inizio. Tuttavia, fortunatamente i due georgiani non sono riusciti mettere il colpo a segno venendo arrestati dalla polizia con l’accusa di tentato furto in abitazione. Le forze dell’ordine hanno dunque perquisito le loro abitazioni trovando un bottino inaspettato.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva